Apple nộp hơn 3 tỷ USD tiền thuế tại Singapore trong năm tài chính 2026

Biểu tượng của Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo cáo thường niên của Apple cho năm tài chính kết thúc ngày 26/9/2026, khoản thuế nộp tại Singapore chiếm khoảng 9,4% tổng số 34,59 tỷ USD thuế thu nhập bằng tiền mặt mà tập đoàn đã thanh toán trên toàn cầu. Báo cáo cho thấy thuế suất và các chính sách ưu đãi tại Singapore giúp Apple giảm 5,49 tỷ USD chi phí thuế so với trường hợp áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang 21% của Mỹ.

Tuy nhiên, lợi ích này bị thu hẹp một phần do Apple phải ghi nhận thêm 2,51 tỷ USD chi phí thuế bổ sung, phát sinh từ việc Singapore triển khai cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu 15%. Sau khi tính thêm 311 triệu USD điều chỉnh thuế khác tại Singapore, mức giảm chi phí thuế ròng của Apple tại nước này còn khoảng 2,67 tỷ USD so với mức tham chiếu của Mỹ. Singapore hiện áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp phổ thông 17%, song các chính sách miễn, giảm và ưu đãi đầu tư có thể khiến thuế suất thực tế của doanh nghiệp thấp hơn đáng kể.

Trong Ngân sách năm 2024, Chính phủ Singapore đã công bố áp dụng cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu đối với các năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1/2025, phù hợp với khuôn khổ thuế quốc tế dành cho các tập đoàn đa quốc gia lớn. Theo đó, doanh nghiệp thuộc diện áp dụng phải nộp khoản thuế bổ sung nếu thuế suất thực tế được xác định theo quy định thấp hơn 15%.

Apple không công bố thuế suất thực tế cụ thể tại Singapore. Báo cáo thường niên năm 2025 của tập đoàn cũng không tách riêng khoản thuế đã nộp và lợi ích thuế tại nước này, do đó chưa có cơ sở xác định số thuế Apple nộp tại Singapore trong năm 2026 tăng hay giảm so với năm trước. Trên phạm vi toàn cầu, tổng số thuế thu nhập Apple thanh toán bằng tiền mặt giảm từ 43,37 tỷ USD trong năm tài chính 2025 xuống còn 34,59 tỷ USD trong năm tài chính 2026.

Đối với Singapore, thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục là nguồn thu ngân sách quan trọng nhất. Trong năm tài chính 2025–2026, nước này thu được 34,4 tỷ SGD từ thuế thu nhập doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu thuế. Chính phủ dự kiến khoản thu này tăng lên 37,77 tỷ SGD trong năm tài chính 2026–2027.

Về kết quả kinh doanh, Apple ghi nhận lợi nhuận ròng toàn cầu đạt 132,18 tỷ USD trong năm tài chính 2026, tăng 18% so với năm trước, trong khi doanh thu tăng 15%, lên 478,83 tỷ USD. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu đối với các mẫu iPhone Pro. Doanh thu iPhone tăng 21%, đạt 254,1 tỷ USD, trong khi doanh thu dịch vụ tăng 13%, lên 123,3 tỷ USD. Doanh thu tại thị trường Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan tăng 28%, đảo ngược mức giảm 4% của năm trước. Trong khi đó, chi phí nghiên cứu và phát triển của Apple tăng 32%, lên 45,77 tỷ USD, chủ yếu do đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo và chi phí nhân sự.

Các số liệu thuế mới công bố cho thấy Singapore tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động toàn cầu của Apple, đồng thời phản ánh tác động của cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu đối với chính sách thu hút các tập đoàn đa quốc gia của nước này.