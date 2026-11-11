Apple nộp 3,25 tỷ USD tiền thuế tại Singapore trong năm 2026

Biểu tượng của Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo cáo thường niên của Apple, trong năm tài chính kết thúc ngày 26-9, tập đoàn đã thanh toán tổng cộng 34,59 tỷ USD thuế thu nhập bằng tiền mặt trên toàn cầu.

Riêng tại Singapore, các chính sách thuế và ưu đãi đầu tư giúp Apple giảm 5,49 tỷ USD chi phí thuế so với mức tham chiếu thuế suất doanh nghiệp liên bang 21% của Mỹ.

Tuy nhiên, lợi ích này bị thu hẹp do khoản thuế bổ sung 2,51 tỷ USD phát sinh từ cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu, cùng 311 triệu USD điều chỉnh thuế khác. Sau các khoản điều chỉnh, mức giảm chi phí thuế ròng của Apple tại Singapore còn khoảng 2,67 tỷ USD.

Singapore áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông 17%, nhưng các chính sách ưu đãi đầu tư có thể giúp doanh nghiệp được hưởng mức thuế thực tế thấp hơn. Từ năm 2025, nước này triển khai cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu, yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia thuộc diện áp dụng nộp bổ sung nếu thuế suất thực tế thấp hơn 15%.

Về kinh doanh, Apple đạt lợi nhuận ròng 132,18 tỷ USD trong năm tài chính 2026, tăng 18%; doanh thu đạt 478,83 tỷ USD, tăng 15% so với năm trước. Doanh thu iPhone tăng 21%, lên 254,1 tỷ USD, trong khi mảng dịch vụ tăng 13%, đạt 123,3 tỷ USD.