Apple nói nhu cầu 'phi thường' khiến iPhone Duo bán hết veo

Theo Financial Times, Apple, tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa khoảng 5.000 tỷ USD, cho biết vẫn tiếp tục nhận đơn đặt hàng trực tuyến iPhone Duo. Mẫu điện thoại này có giá khởi điểm 1.999 USD, được tân CEO John Ternus giới thiệu vào tháng trước.

Nguồn cung không theo kịp nhu cầu

Duo đánh dấu bước thay đổi thiết kế lớn nhất từ trước đến nay của dòng iPhone, sản phẩm chủ lực vẫn đóng góp khoảng một nửa doanh thu của Apple sau gần hai thập kỷ kể từ ngày ra mắt.

Tuy nhiên, tương tự các doanh nghiệp khác trong ngành điện tử tiêu dùng, Apple đang đối mặt tình trạng thiếu hụt linh kiện trong năm nay, đặc biệt là chip nhớ. Tình trạng này gây áp lực lên nguồn cung, khiến hãng khó đáp ứng nhu cầu và phải điều chỉnh tăng giá ở nhiều dòng sản phẩm.

Apple bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua phát triển điện thoại màn hình gập, khi phải đến gần đây, hãng mới cho ra mắt iPhone Duo, trong khi các đối thủ đã thực hiện điều này từ gần 10 năm trước.

Apple ban đầu dự kiến giao iPhone Duo từ ngày 23/10. Nhưng chỉ vài giờ sau khi mở đặt trước, thời gian giao hàng dự kiến trên website của hãng đã bị lùi đến cuối tháng 1/2027. Các nhà mạng tại Mỹ cũng thông báo thời gian giao hàng cho những đơn đặt mới kéo dài hơn.

Apple thông báo trong một tuyên bố: “Nhu cầu đặt trước iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của chúng tôi, thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa sản phẩm mới mang tính cách mạng này đến tay khách hàng nhanh nhất có thể”.

CEO Apple John Ternus và phụ trách thiết kế công nghiệp Molly Anderson. Ảnh: Bloomberg.

Việc giao hàng của Apple chậm trễ đến mức này là điều hiếm gặp. Công ty vốn nổi tiếng với khả năng quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả.

Trong đại dịch Covid-19 năm 2022, một số lô iPhone 14 từng bị chậm giao hơn một tháng do các nhà máy tại Trung Quốc phải đóng cửa. Tuy nhiên, việc khách hàng phải chờ nhiều tháng để nhận một mẫu iPhone mới gần như chưa từng xảy ra.

Khi iPhone Duo được công bố tháng trước, các nhà phân tích dự đoán sản phẩm chủ yếu nhắm đến nhóm khách hàng cao cấp tương đối nhỏ, sẵn sàng chi khoản tiền lớn cho thiết bị. Những năm gần đây, Apple liên tục thử nghiệm thiết kế mới cho iPhone, trong đó có mẫu iPhone Air siêu mỏng ra mắt năm ngoái, nhằm khuyến khích người dùng đang sử dụng các thiết bị đời cũ nâng cấp lên mẫu mới.

Với phiên bản có dung lượng lưu trữ cao nhất, giá iPhone Duo có thể lên tới 3.200 USD, mức cao kỷ lục đối với một chiếc iPhone. Trong khi đó, iPhone 18 Pro và Pro Max, ra mắt tháng trước, cũng ghi nhận doanh số tích cực khi Apple bước vào mùa mua sắm cuối năm, bất chấp thị trường smartphone toàn cầu thu hẹp.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố trong tuần này, dòng iPhone 18 Pro có màn ra mắt mạnh mẽ hơn các thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Cũng trong tuần này, Chủ tịch điều hành Tim Cook nói với truyền thông Trung Quốc rằng bộ tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, được Apple hợp tác phát triển với Alibaba, đã được các cơ quan quản lý phê duyệt. Đây là bước tiến giúp Apple chuẩn bị đưa bộ tính năng AI ra thị trường Trung Quốc, hơn hai năm sau khi công bố lần đầu.

iPhone Duo tạo bước ngoặt thiết kế, nhưng nguồn cung không theo kịp nhu cầu. Ảnh: Reuters.

100 báo cáo giao dịch thẻ bất thường liên quan iPhone Duo

Trong diễn biến khác, South China Morning Post đưa tin cảnh sát Hong Kong đã nhận hơn 100 báo cáo về giao dịch thẻ tín dụng trái phép liên quan đến việc đặt trước mẫu iPhone mới của Apple.

Một số chủ thẻ cho biết họ bị tính phí trùng lặp hoặc phát sinh giao dịch không được phép sau khi Apple mở đặt hàng trực tuyến.

Apple cho biết đang khẩn trương xác minh và hủy các giao dịch gian lận. HSBC cũng xác nhận đã nắm được thông tin về tình trạng này, đồng thời khẳng định khách hàng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các khoản thanh toán trùng lặp trái phép.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng phát hiện giao dịch đáng ngờ nên tạm khóa thẻ qua ứng dụng di động hoặc liên hệ trực tiếp với HSBC. Ngân hàng sẽ điều tra và hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục hoàn tiền, đồng thời khuyến cáo người dùng chủ động theo dõi và báo cáo kịp thời các giao dịch bất thường.