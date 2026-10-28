Apple ngược dòng tại Trung Quốc

Trung Quốc giúp cứu doanh số iPhone 18 Pro toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

iPhone 18 Pro đang ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực tại Trung Quốc, bất chấp sức mua điện thoại trong nước suy yếu. Theo Counterpoint Research, doanh số dòng sản phẩm này tăng 29% trong 3 tuần đầu mở bán so với iPhone 17 Pro cùng kỳ năm ngoái.

Đây là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất của Apple trong giai đoạn trên. Nhờ đó, doanh số iPhone 18 Pro trên toàn cầu vẫn tăng 3,1%, dù nhu cầu tại một số quốc gia khác giảm mạnh.

Cụ thể, lượng máy bán ra tại Mỹ giảm 4%, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức giảm tới 27%. Theo Reuters, khách hàng Mỹ cho rằng thế hệ mới chưa có nhiều cải tiến về thiết kế và tính năng để thuyết phục họ nâng cấp thiết bị. Tại Nhật Bản, biến động tỷ giá khiến giá bán tăng cao hơn, ảnh hưởng đến sức mua.

Trái lại, Apple đang hưởng lợi từ việc các đối thủ Trung Quốc đồng loạt tăng giá điện thoại cao cấp.

Chi phí chip nhớ tăng mạnh buộc Huawei, OPPO, Vivo và Xiaomi phải điều chỉnh giá bán. Điều này khiến khoảng cách giữa các mẫu Android cao cấp và iPhone ngày càng thu hẹp.

Ông Ivan Lam, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết một số smartphone đầu bảng của Trung Quốc đã tăng giá hơn 200 USD. Mức điều chỉnh này khiến người tiêu dùng đánh giá iPhone có giá bán cạnh tranh hơn so với trước.

Bên cạnh đó, Apple chuẩn bị nguồn cung iPhone 18 Pro tốt hơn năm ngoái. Khách hàng vì vậy dễ mua được sản phẩm ngay trong những tuần đầu ra mắt.

Tuy nhiên, doanh số tích cực của iPhone 18 Pro không phản ánh tình hình chung của thị trường Trung Quốc. Theo IDC, lượng smartphone xuất xưởng tại nước này trong quý III/2026 chỉ đạt 57,9 triệu chiếc, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý suy giảm thứ sáu liên tiếp.