Apple nâng cấp loạt tính năng mới cho iOS 27.3

Sau khi iOS 27.2 được phát hành, Apple đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản kế nhiệm dành cho các nhà phát triển. Dù chưa công bố đầy đủ danh sách thay đổi, những thông tin ban đầu cho thấy iOS 27.3 sẽ tập trung cải thiện khả năng tương tác bằng trí tuệ nhân tạo, bổ sung công cụ theo dõi sức khỏe và điều chỉnh cách người dùng sử dụng một số ứng dụng quen thuộc.

iOS 27.3 sẽ được phát hành chính thức vào khoảng giữa tháng 12.

Siri được xem là một trong những thành phần nhận nhiều nâng cấp đáng chú ý. Nhờ khả năng AI mới, trợ lý ảo này có thể xử lý các yêu cầu gồm nhiều bước thay vì chỉ thực hiện những lệnh đơn giản. Người dùng có thể nhờ Siri sắp xếp tài liệu, tìm lại địa điểm từng ghé thăm hoặc phối hợp lịch trình với bạn bè. Các thao tác cũng được mở rộng trên nhiều ứng dụng như Calendar, Files, Messages, Music, Photos và Weather, giúp Siri đảm nhận những công việc liên quan đến nhiều nền tảng trong cùng một yêu cầu.

Một thay đổi khác nằm ở ứng dụng Health. Apple được cho là đang phát triển giao diện mới với ba khu vực chính gồm Insights, Longevity và Browse. Cách tổ chức này hướng đến việc tổng hợp thông tin, cung cấp góc nhìn về tình trạng sức khỏe và giúp người dùng thuận tiện hơn khi tra cứu các chỉ số cá nhân.

Safari cũng nằm trong danh sách ứng dụng được điều chỉnh. Trình duyệt có thể bổ sung cơ chế tự động sắp xếp tab, hỗ trợ quản lý các trang đang mở gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, chế độ tối thích ứng được kỳ vọng cải thiện trải nghiệm sử dụng trong môi trường thiếu sáng, hạn chế cảm giác chói mắt khi duyệt web vào buổi tối.

Đáng chú ý, chế độ Standby mới từng được nhắc đến cùng iPhone Duo có thể không còn là tính năng dành riêng cho thiết bị này. Người dùng được cho là sẽ có thêm lựa chọn tùy chỉnh mặt đồng hồ và tiện ích hiển thị khi iPhone ở trạng thái chờ. Nếu được triển khai rộng rãi như kế hoạch thử nghiệm, thay đổi này sẽ đưa trải nghiệm từng gắn với iPhone Duo đến nhiều dòng iPhone khác.

Trong khi đó, tính năng Siri Mode vốn xuất hiện trên ứng dụng Camera của iPhone dự kiến được mở rộng sang iPad thông qua iPadOS 27.3. Tính năng này cho phép người dùng đặt câu hỏi dựa trên hình ảnh camera đang ghi nhận, qua đó bổ sung cách tương tác trực tiếp giữa trợ lý ảo và môi trường xung quanh.

Hiện Apple chưa xác nhận thời điểm phát hành chính thức của iOS 27.3. Dựa trên chu kỳ thử nghiệm beta thường kéo dài khoảng 30-45 ngày, bản cập nhật có thể đến tay người dùng vào giữa tháng 12/2026. Tuy nhiên, lịch trình và danh sách tính năng cuối cùng vẫn có thể thay đổi trong quá trình Apple tiếp tục hoàn thiện phần mềm.