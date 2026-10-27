Apple nâng cấp iMac và MacBook Pro, chưa có laptop cảm ứng

iMac M6 màu xanh lá cây. Ảnh: Apple.

Apple vừa nâng cấp iMac và MacBook Pro 14 inch với chip xử lý M6. Theo Bloomberg, đây là một phần trong kế hoạch làm mới loạt máy tính của công ty, sản phẩm quan trọng nhất là MacBook cảm ứng dự kiến trình làng ngày mai. Trước đó một ngày, hãng đã nâng cấp iPad mini với chip A20 Pro, màn hình OLED và khả năng kháng nước.

iMac và MacBook Pro M6 có thiết kế giống hệt bản tiền nhiệm, thay đổi lớn nhất đến từ chip xử lý. M6 sở hữu 12 nhân xử lý, nhiều hơn 2 nhân so với M5. Apple khẳng định đây là chip có tốc độ đơn nhân nhanh nhất thế giới.

Bộ xử lý đồ họa (GPU) trên M6 cũng nâng lên 12 nhân, mỗi nhân tích hợp bộ tăng tốc thần kinh riêng. Riêng trên iMac M6, model tiêu chuẩn chỉ có 10 nhân CPU và 10 nhân GPU, trong khi MacBook Pro sở hữu đầy đủ từ phiên bản mở đầu.

Về bộ nhớ, M6 hỗ trợ RAM tối đa 32 GB, băng thông cao nhất 170 GB/s, giúp đảm bảo hiệu năng khi chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nội bộ. Điểm nhấn còn lại nằm ở Neural Engine kép, mỗi khối 16 nhân.

Apple cho biết M6 cải thiện hiệu năng xử lý tác vụ AI trên iMac gấp 5 lần so với thế hệ trước (chip M4), trong khi hiệu năng đồ họa với MacBook Pro cao hơn 30%. Hãng vẫn bán MacBook Pro M5 Pro và M5 Max, trang bị nhân xử lý và đồ họa mạnh hơn M6 tiêu chuẩn, phù hợp với những người dùng có nhu cầu hiệu năng mạnh nhất.

iMac M6 giữ nguyên kích thước màn hình 24 inch độ phân giải 4,5K, độ sáng 500 nit với webcam 12 MP Center Stage. Sản phẩm có 7 tùy chọn màu gồm xanh dương, xanh lá, hồng, vàng, cam, tím và bạc. Nhờ chip M6, tốc độ đọc và ghi của SSD trên máy tăng gấp đôi, sẽ là điểm cộng với những người cần xử lý dữ liệu hiệu năng cao.

MacBook Pro M6 trang bị màn hình Liquid Retina XDR 14 inch, độ sáng tối đa 1.600 nit cho nội dung HDR, giữ nguyên 2 tùy chọn màu đen và bạc. Nhờ chip M6 tiết kiệm năng lượng, thiết bị cho thời lượng pin kỷ lục 24 tiếng theo công bố từ Apple.

Laptop mới cũng cải thiện khả năng sạc nhanh, cho phép sạc tối đa 50% pin trong 30 phút với củ sạc tương thích, bên cạnh chế độ xuất ra 2 màn hình 4K cùng lúc, tần số quét tối đa 165 Hz.

MacBook Pro 14 inch M6 có thiết kế giống bản tiền nhiệm. Ảnh: Apple.

iMac và MacBook Pro M6 còn trang bị chip N1, hỗ trợ Bluetooth 6 và Wi-Fi 7. Riêng iMac có thêm tùy chọn cổng Ethernet 2,5 Gbps, phiên bản trước là 1 Gbps. Cả 2 thiết bị sẽ lên kệ ngày 6/11, sau khi mở đặt trước vào 28/10 ở một số thị trường.

Tại Việt Nam, iMac M6 tiêu chuẩn có giá khởi điểm 41,5 triệu đồng cho tùy chọn 2 cổng USB-C (Thunderbolt), RAM 16 GB và SSD 256 GB. MacBook Pro M6 có giá từ 55 triệu đồng với RAM 16 GB và SSD 1 TB. Về lý thuyết, con số này không thay đổi so với thế hệ M4 bởi hãng đã tăng giá các sản phẩm vào cuối tháng 6.

Theo Bloomberg, Apple còn chuẩn bị loạt nâng cấp khác cho dòng máy tính của hãng. Ngoài MacBook cảm ứng, Táo khuyết đang phát triển thế hệ tiếp theo cho MacBook Air và MacBook Neo, dự kiến ra mắt nửa đầu năm tới.

Phiên bản MacBook Pro tiêu chuẩn nhiều khả năng có thiết kế mới từ thế hệ M7. Các mẫu chip như M7, M7 Pro và M7 Max cũng có kế hoạch ra mắt vào 2027, trước khi Apple trình làng M7 Ultra cùng Mac Studio năm 2028.