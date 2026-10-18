Apple mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh, Apple TV 4K mới giá gần 8,8 triệu đồng

Thay vì yêu cầu người dùng quản lý từng thiết bị qua các nền tảng riêng, Apple hướng đến trải nghiệm tập trung trong ứng dụng Nhà trên iPhone. Danh mục phụ kiện mới được phát triển cùng LG Electronics và Schneider Electric, bao phủ cả an ninh gia đình lẫn kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm. Các thiết bị hỗ trợ Matter và Thread, tạo điều kiện kết nối với những sản phẩm tương thích từ nhiều nhà sản xuất.

Ở khía cạnh an ninh, camera của LG có độ phân giải tối đa 2,5K, nhận diện người, thú cưng, phương tiện và bưu kiện. Với gói iCloud+ tương thích, người dùng có thể lưu lịch sử video sự kiện trong 10 ngày. Một số mẫu camera còn có bộ nhớ tích hợp để tiếp tục ghi hình khi Wi-Fi mất kết nối.

Phụ kiện nhà thông minh mới của Apple hợp tác cùng LG và Sneider Electric.

Khóa cửa thông minh cũng được thiết kế để giảm bớt thao tác mỗi ngày. Nhờ công nghệ Ultra Wideband (UWB), thiết bị có thể tự động mở khi phát hiện iPhone hoặc Apple Watch tương thích ở gần. Người dùng vẫn có thể lựa chọn mã PIN, chìa khóa cơ dự phòng hoặc cấp quyền ra vào cho người khác thông qua ứng dụng Nhà.

Trong khi đó, bộ điều nhiệt của LG và Schneider Electric có khả năng điều chỉnh nhiệt độ dựa trên trạng thái sinh hoạt của gia đình. Tại Mỹ, hệ thống còn hỗ trợ chuyển lịch sưởi ấm và làm mát sang những khung giờ có điện sạch hơn hoặc chi phí thấp hơn, tùy thuộc vào chương trình điện mà người dùng đăng ký. Đây là hướng tiếp cận kết hợp sự tiện nghi với khả năng quản lý năng lượng trong nhà.

Apple cho biết dữ liệu trong ứng dụng Nhà và cảnh quay camera được mã hóa đầu cuối. Tuy nhiên, nhóm phụ kiện này chưa có lịch phân phối tại Việt Nam. Theo thông tin từ hãng, các sản phẩm dự kiến được bán tại Mỹ, Canada và Vương quốc Anh từ tháng 12.

Apple TV 4K mới tăng sức mạnh xử lý, kết nối hệ thống âm thanh gia đình

Trong hệ sinh thái mới, Apple TV 4K tiếp tục giữ vai trò thiết bị giải trí và trung tâm điều khiển nhà thông minh. Phiên bản mới sử dụng chip A19, với hiệu năng CPU nhanh hơn tới 50% và GPU mạnh gấp đôi thế hệ trước theo công bố của Apple. Bộ giải mã AV1 cũng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát video trực tuyến.

Thiết bị hỗ trợ thiết lập âm thanh vòm với bốn loa HomePod mini 2 hoặc HomePod thế hệ thứ hai tương thích. Người dùng còn có thể xem hình ảnh từ chuông cửa hỗ trợ ngay trên TV và điều khiển phụ kiện nhà thông minh mà không cần chuyển sang một thiết bị khác.

Apple TV 4K mới có phần cứng mạnh mẽ.

Apple cũng bổ sung khả năng định vị Apple TV Remote thông qua ứng dụng Tìm. Bên cạnh đó, thiết bị tiếp tục hỗ trợ các dịch vụ như Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+ và FaceTime, duy trì vai trò trung tâm giải trí trong hệ sinh thái của hãng.

Tại Việt Nam, Apple TV 4K mới có giá 8,799 triệu đồng. Theo thông báo chính thức của Apple, sản phẩm đã mở đặt trước ngày 13/10 và dự kiến lên kệ vào ngày 13/11/2026.

Với loạt phụ kiện mới và Apple TV 4K, Apple đang mở rộng hệ sinh thái vượt ra ngoài các thiết bị cá nhân, hướng đến việc kết nối những hoạt động thường ngày trong gia đình. Dù vậy, khả năng tiếp cận nhóm phụ kiện nhà thông minh tại Việt Nam vẫn cần chờ thông tin phân phối chính thức.