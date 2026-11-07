Apple lùi lịch ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn?

Apple vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2026 của iPhone, bất chấp tình trạng nguồn cung vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, doanh thu toàn công ty đạt 114,5 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mảng iPhone đóng góp 57,58 tỉ USD, thiết lập kỷ lục doanh thu trong quý 3 từ trước đến nay. Kết quả này càng gây chú ý khi số lượng mẫu iPhone mới được bán ra trong kỳ ít hơn đáng kể so với năm ngoái.

Trong quý 3/2025, Apple từng giới thiệu bốn mẫu máy gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air. Ngược lại, danh sách sản phẩm mới được tính vào doanh thu quý 3/2026 chỉ có iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dù iPhone Duo được giới thiệu cùng thời điểm với hai phiên bản Pro, thiết bị chỉ chính thức lên kệ từ tháng 10. Vì vậy, doanh thu từ sản phẩm này không được tính vào kết quả kinh doanh của quý 3.

Apple vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2026.

Điểm khác biệt trong kế hoạch sản phẩm năm nay là Apple không trình làng iPhone 18 tiêu chuẩn như thông lệ. Mẫu máy này được cho là sẽ xuất hiện vào đầu năm 2027, thay vì ra mắt cùng các phiên bản cao cấp. Dù hãng chưa đưa ra lời giải thích chính thức, tình trạng thiếu hụt linh kiện được xem là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến quyết định này. Apple có thể muốn tập trung nguồn cung cho dòng iPhone Pro nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trên thị trường.

Theo Ben Lovejoy từ 9to5Mac, lịch trình ra mắt khác biệt có thể đã tác động đáng kể đến quyết định mua điện thoại của khách hàng. Thông thường, nhiều người có thói quen nâng cấp iPhone sau khoảng một, hai hoặc ba năm, với thời điểm mua sắm tập trung vào tháng 9. Khi không có phiên bản tiêu chuẩn mới để lựa chọn, một bộ phận khách hàng có thể chuyển sang mua iPhone 18 Pro hoặc Pro Max. Thay vì chờ thêm nhiều tháng để iPhone 18 tiêu chuẩn xuất hiện, họ lựa chọn những mẫu máy cao cấp đang được bán trên thị trường.

Năm nay là Apple không trình làng iPhone 18 tiêu chuẩn như thông lệ.

Bên cạnh đó, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn duy trì sức hút và tiếp tục đóng góp tích cực vào doanh số của Apple. Việc điều chỉnh giá bán tăng thêm 100 USD đối với các mẫu iPhone 18 Pro cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy doanh thu. Sự kết hợp giữa sức bán của thế hệ iPhone trước và mức giá cao hơn của dòng Pro đã tạo nên kết quả kinh doanh ấn tượng. Qua đó, Apple vẫn đạt doanh thu iPhone kỷ lục dù số lượng mẫu máy mới ra mắt trong quý ít hơn.

Nhìn chung, kế hoạch phân chia thời điểm trình làng dòng iPhone 18 thành hai giai đoạn đang mang lại những kết quả khả quan cho Apple. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể khiến sức mua iPhone 18 tiêu chuẩn suy giảm khi sản phẩm chính thức xuất hiện vào năm sau. Nguyên nhân là một bộ phận khách hàng vốn có nhu cầu nâng cấp đã chuyển sang sử dụng phiên bản Pro sớm hơn dự kiến. Dù vậy, Apple dường như vẫn có cơ sở để chấp nhận điều này nếu doanh thu từ các mẫu iPhone cao cấp tiếp tục duy trì ở mức tích cực.