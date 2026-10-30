Apple lên tiếng về tình trạng iPhone Duo nứt màn hình

Những phản ánh về màn hình iPhone Duo bị hư hỏng đang thu hút sự chú ý sau đợt mở bán đầu tiên. Apple đã xác nhận với MacRumors rằng một số lượng nhỏ thiết bị gặp vấn đề ở màn hình trong. Tuy nhiên, hãng chưa giải thích nguyên nhân cũng như cho biết liệu có điều chỉnh nào đối với thiết kế hoặc quy trình sản xuất hay không.

Đối với khách hàng gặp sự cố, Apple khuyến nghị liên hệ AppleCare để được hỗ trợ đổi thiết bị. Hiện hãng chưa công bố chương trình sửa chữa hay thu hồi trên diện rộng. Theo MacRumors, phần lớn iPhone Duo vẫn hoạt động bình thường, trong khi những trường hợp được phản ánh chủ yếu xuất hiện ngay trong những ngày đầu sau khi mua máy.

Chiếc iPhone Duo của người dùng tại Mỹ xuất hiện vùng đen và các đường sọc trên màn hình trong sau khi phát ra tiếng “tách” lúc mở máy.

Điểm đáng chú ý là nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy vết nứt tập trung ở khu vực màn hình trong, gần đường gập. Một số thiết bị còn xuất hiện các đường pixel sáng chạy ngang màn hình, dấu hiệu cho thấy tấm nền có thể đã bị tổn thương.

Một số người dùng cho biết bản lề có cảm giác cứng hoặc xuất hiện lực cản bất thường trước khi màn hình hỏng. Sau đó, họ nghe thấy tiếng tách hoặc tiếng nứt khi tiếp tục gập mở máy. Tại Australia, một khách hàng phản ánh chiếc iPhone Duo của mình bị nứt sau khoảng 6 giờ sử dụng, với chưa đến 20 lần mở máy. Apple Store sau đó đã đổi thiết bị mới cho người này.

Dù vậy, các thông tin lan truyền trên mạng cần được kiểm chứng thận trọng. MacRumors lưu ý một số hình ảnh được cho là ghi lại iPhone Duo bị nứt có khả năng được tạo bằng AI, khiến việc xác định số lượng máy thực sự gặp lỗi trở nên khó khăn.

Trong khi Apple chưa đưa ra kết luận, nhóm sửa chữa iFixit đã tháo rời thiết bị và tái dựng cơ cấu bản lề để tìm hiểu những vị trí có thể gây hư hỏng màn hình. Qua quá trình kiểm tra, nhóm nhận thấy các vết nứt được phản ánh thường nằm gần khu vực chuyển tiếp giữa khe dành cho cáp flex và phần đỡ trung tâm của bản lề.

Một giả thuyết được đặt ra là thanh đỡ trung tâm hoặc một bộ phận trong cơ cấu bản lề không thu lại hoàn toàn khi gập máy, khiến mặt dưới màn hình phải chịu áp lực. Nếu điều này xảy ra lặp lại, khu vực gần đường gập có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, iFixit chưa xác nhận đây là nguyên nhân thực sự gây ra các trường hợp nứt màn hình.

Phản hồi của Apple cho thấy hãng đã ghi nhận sự cố, nhưng hiện chưa có đủ thông tin để xác định mức độ phổ biến hay nguồn gốc vấn đề. Người dùng cũng chưa có cơ sở để kết luận đây là lỗi thiết kế hay lỗi phát sinh ở một số thiết bị riêng lẻ. Cần thêm kết quả kiểm tra và thông tin từ nhà sản xuất để làm rõ nguyên nhân, cũng như khả năng xuất hiện biện pháp xử lý rộng hơn trong thời gian tới.