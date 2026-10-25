Apple lên kế hoạch nâng cấp dài hạn cho iPhone Duo 3: Màn hình gập 8 inch và camera tele

Dù thế hệ smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple vừa chính thức lên kệ được vài ngày, tập đoàn công nghệ Mỹ được cho là đã nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu các thế hệ kế tiếp. Trong đó, dự án iPhone Duo 3 gây chú ý với kế hoạch nâng cấp kích thước tấm nền lên khoảng 8 inch, bổ sung camera tele chuyên dụng cùng hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID tiên tiến.

Mở rộng màn hình trong lên 8 inch: Bước đi tương tự dòng Pro Max

Theo nguồn tin từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg trong chương trình podcast Power On, Apple đang xem xét việc nới rộng diện tích hiển thị của màn hình gập bên trong trên iPhone Duo thế hệ thứ 3. Kích thước dự kiến sẽ đạt khoảng 7,9 đến 8,1 inch, thay vì duy trì con số 7,6 inch như phiên bản vừa trình làng.

Chiến lược điều chỉnh này gợi liên tưởng đến lộ trình mở rộng màn hình từng bước mà Apple đã áp dụng thành công trên các dòng iPhone Pro Max cao cấp. Việc gia tăng không gian hiển thị không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm đa nhiệm, hiển thị nội dung học tập và làm việc mà còn giúp thiết bị tận dụng triệt để hệ sinh thái ứng dụng được thiết kế riêng cho màn hình gập.

Bài toán phần cứng: Đưa camera tele vào cấu trúc siêu mỏng

Bên cạnh yếu tố hiển thị, cụm máy ảnh là trọng tâm kỹ thuật phức tạp mà đội ngũ kỹ sư Apple đang tìm lời giải. Phiên bản thương mại đầu tiên chỉ được trang bị cụm hai camera cơ bản nhằm đảm bảo độ mỏng nhẹ. Với iPhone Duo 3 dự kiến ra mắt vào năm 2028, Apple kỳ vọng tích hợp thêm một ống kính tele chuyên dụng phục vụ nhu cầu zoom quang học chất lượng cao.

Tuy nhiên, thách thức kỹ thuật lớn nhất nằm ở rào cản vật lý. Việc bố trí một hệ thống thấu kính tiềm vọng hoặc ống kính quang học phức tạp bên trong một thân máy siêu mỏng là bài toán không đơn giản, đặc biệt khi không gian phần cứng bên trong đã bị chiếm phần lớn bởi cơ cấu bản lề chịu lực và hệ thống viên pin kép.

Lộ trình trung gian với Face ID ẩn dưới màn hình trên iPhone Duo 2

Không chỉ hoạch định mục tiêu dài hạn cho năm 2028, Apple còn chuẩn bị các bước đệm kỹ thuật trên phiên bản iPhone Duo 2. Nguồn tin nội bộ tiết lộ hãng đang tích cực thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID ẩn hoàn toàn dưới màn hình ngoài.

Giải pháp này nhằm thay thế cảm biến vân tay Touch ID hiện tại, mang lại trải nghiệm mở khóa liền mạch và tăng diện tích hiển thị mặt trước. Ngoài ra, phím bấm đa năng Action Button cũng được đưa vào lộ trình tích hợp để tăng tính linh hoạt khi thao tác nhanh.

Dù lộ trình phần cứng cho thấy tầm nhìn chiến lược của Apple trong mảng thiết bị gập, toàn bộ những cải tiến kỹ thuật này hiện vẫn nằm trong giai đoạn nghiên cứu nội bộ. Hãng công nghệ Mỹ chưa công bố bất kỳ thông số chính thức hay lịch trình thương mại cụ thể nào cho các thế hệ iPhone Duo tiếp theo.