Apple lập kỷ lục doanh thu 114,5 tỷ USD quý 4 năm tài chính 2026, lợi nhuận đạt 30,7 tỷ USD

Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính 2026 với doanh thu 114,5 tỷ USD và lợi nhuận ròng 30,7 tỷ USD, tương đương 2,10 USD mỗi cổ phiếu. Đây là kết quả kỷ lục, được dẫn dắt chủ yếu bởi mảng iPhone và mảng Dịch vụ.

Quý 4 năm tài chính 2026 tương ứng quý 3 năm lịch. Báo cáo ghi nhận tăng trưởng mạnh ở nhiều mảng kinh doanh, đúng vào giai đoạn Apple chuyển giao vị trí CEO từ Tim Cook sang John Ternus ngày 1 tháng 9.

Doanh thu và lợi nhuận quý 4 vượt cùng kỳ năm trước như thế nào?

Doanh thu quý 4 đạt 114,5 tỷ USD, cao hơn mức 102,5 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng tăng từ 27,5 tỷ USD lên 30,7 tỷ USD, còn thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng từ 1,85 USD lên 2,10 USD.

Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 47,9%, cao hơn mức 47,2% của quý 4 năm 2025.

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu quý 4 năm tài chính 2026 của Apple

Cả năm tài chính 2026: vượt mốc kỷ lục của năm trước

Tính chung cả năm tài chính 2026, Apple đạt doanh thu 478,8 tỷ USD và lợi nhuận ròng 132,2 tỷ USD. Hai con số này vượt kỷ lục thiết lập trong năm tài chính 2025, khi doanh thu là 416,2 tỷ USD và lợi nhuận là 112,0 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Apple công bố trả cổ tức 0,27 USD mỗi cổ phiếu vào ngày 16 tháng 11, dành cho các cổ đông chốt danh sách ngày 12 tháng 11.

iPhone và Dịch vụ giữ vai trò đầu tàu

Trong quý, Apple ghi nhận kỷ lục doanh thu của quý tháng 9 ở ba hạng mục: tổng doanh thu, mảng iPhone và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Mảng Dịch vụ đồng thời đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo nguồn tin, thành công này đến từ chuỗi sản phẩm được ra mắt trong tháng 8 và tháng 9.

Cơ cấu doanh thu các mảng sản phẩm của Apple trong quý 4 năm 2026

Mùa mua sắm cuối năm và những sản phẩm Apple đặt cược

Tân CEO John Ternus cho biết Apple đang bước vào mùa mua sắm cuối năm với danh mục gồm iPhone Duo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ngoài các dòng điện thoại mới, Apple còn giới thiệu thiết bị gia dụng thế hệ mới, tính năng Touch cho máy Mac và hệ thống Siri AI nâng cấp. Theo nguồn tin, các sản phẩm và tính năng này nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, quý 4 năm tài chính 2026 cho thấy Apple tăng trưởng đồng thời về doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp, ngay trong thời điểm thay đổi lãnh đạo. Nguồn: MacRumors.