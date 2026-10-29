Apple lần đầu tiên ra mắt MacBook Pro có màn hình cảm ứng, giá khởi điểm gần 80 triệu đồng

Apple vừa ra mắt MacBook Pro với màn hình PROLED XDR sử dụng công nghệ tandem OLED, mang đến màu sắc chân thực, độ sáng HDR và SDR lên đến 2.000 nit cùng tỷ lệ tương phản 10.000.000:1.

Bộ xử lý hiển thị điều khiển từng điểm ảnh theo thời gian thực, kết hợp ProMotion 10 – 120Hz giúp hình ảnh mượt mà, đồng đều và tiết kiệm điện năng.

Màn hình hỗ trợ hai dải màu P3 và Adobe RGB, đáp ứng nhu cầu nhiếp ảnh, thiết kế và chỉnh sửa video HDR. Lớp phủ chống phản chiếu cùng tùy chọn kính nano-texture giúp giảm chói, cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường ánh sáng mạnh.

Đặc biệt, MacBook Pro lần đầu tiên được trang bị cảm ứng Touch, cho phép người dùng vuốt để cuộn trang, chụm để phóng to, kéo thả nội dung và sắp xếp cửa sổ trực tiếp trên màn hình. Cảm biến được tích hợp vào tấm nền giúp giảm độ trễ, mang lại trải nghiệm chạm tự nhiên và nhạy bén.

Màn hình PROLED XDR kết hợp công nghệ tandem OLED đột phá và năng lực cảm ứng Touch trực quan

Tính năng này mở ra nhiều cách làm việc mới, từ vẽ thiết kế trực tiếp trên màn hình, chơi nhạc cụ phần mềm đến thử nghiệm ứng dụng iOS và iPadOS. Bản lề cải tiến tăng độ ổn định khi thao tác chạm, trong khi công nghệ ổn định video theo thời gian thực giúp hình ảnh mượt mà hơn khi gọi video.

Các ứng dụng của Apple được tối ưu cho MacBook Pro mới, trong khi macOS tự động chuyển thao tác chạm thành nhấp chuột. Các ứng dụng bên thứ ba như Microsoft Office, Notion, Canva, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender và Logic Pro cũng hỗ trợ cảm ứng Touch, mang đến trải nghiệm tương tác trực quan hơn.

Bên cạnh đó, Dynamic Island và Hoạt Động Trực Tiếp lần đầu xuất hiện trên Mac, giúp người dùng nhanh chóng xem thông báo, nhận cuộc gọi, điều khiển nhạc và cập nhật thông tin ngay trên màn hình.

Về thiết kế, MacBook Pro mới mỏng nhẹ hơn với phiên bản 14 inch nặng 1,38 kg và bản 16 inch nặng 1,82 kg. Màn hình viền mỏng, kích thước lần lượt 14,2 inch và 16,3 inch, kết hợp hệ thống tản nhiệt mới giúp duy trì hiệu năng cao trong thiết kế gọn nhẹ.

Được trang bị chip M5 Pro và M5 Max, MacBook Pro mang đến hiệu năng CPU, GPU và AI vượt trội, phục vụ các tác vụ chuyên nghiệp như lập trình, xử lý mô hình ngôn ngữ lớn, dựng phim 8K, đồ họa 3D và hiệu ứng hình ảnh. GPU cải tiến cùng công nghệ dò tia thế hệ thứ ba giúp tăng tốc kết xuất và nâng cao chất lượng hình ảnh.

Hệ thống sáu loa mới cho âm trầm sâu hơn 50%, hỗ trợ Dolby Atmos và âm thanh không gian. Micro chuẩn studio cùng khả năng tối ưu âm thanh khi đóng máy mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng cao trong nhiều môi trường làm việc.

Màn hình PROLED XDR hỗ trợ hiệu chỉnh màu chuyên nghiệp, các chế độ tham chiếu tiêu chuẩn ngành và chế độ hình ảnh y khoa DICOM. Công nghệ genlock giúp đồng bộ tần số quét màn hình với tốc độ ghi hình của camera, đáp ứng nhu cầu sản xuất phim và phát sóng trực tiếp.

Ngoài ra, Apple Creator Studio tận dụng cảm ứng Touch để hỗ trợ vẽ, tô màu trên Pixelmator Pro, chơi nhạc cụ trong Logic Pro và chỉnh sửa video trên Final Cut Pro.

Máy còn có ba cổng Thunderbolt 5, HDMI, khe thẻ SDXC, MagSafe, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Touch ID, hỗ trợ tối đa ba màn hình ngoài với M5 Pro hoặc bốn màn hình với M5 Max. Dung lượng lưu trữ tối đa đạt 16TB, pin có thể sạc đến 50% trong 30 phút.

macOS 27 tích hợp Apple Intelligence, hỗ trợ sắp xếp tab Safari, tạo tự động hóa bằng Phím Tắt, chỉnh sửa ảnh thông minh và cải thiện khả năng tìm kiếm trên Spotlight, Ảnh và Mail. Hệ điều hành cũng nâng cấp AirDrop, Safari, Bản Đồ, Ghi Chú và Podcast.

Về giá, MacBook Pro 14 inch với màn hình PROLED XDR có giá khởi điểm 79.999.000 đồng cho phiên bản M5 Pro và 123.999.000 đồng cho phiên bản M5 Max.