Apple lần đầu lên tiếng về nỗi lo lớn nhất trên iPhone Duo

Apple đang đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất liên quan đến iPhone Duo: liệu màn hình gập của thiết bị có thể duy trì tính thẩm mỹ mà không xuất hiện nếp gấp sau nhiều tháng và năm sử dụng hay không?

iPhone Duo là smartphone gập đầu tiên của Apple.

Trong một cuộc phỏng vấn với TechRadar, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng của Apple, Tom Marieb, đã chia sẻ về công nghệ màn hình của iPhone Duo. Ông cho biết, màn hình bên trong được thiết kế với cấu trúc nano nhằm giảm thiểu sự xuất hiện của nếp gấp quanh bản lề theo thời gian.

Khi được hỏi về khả năng nếp gấp trở nên rõ hơn sau nhiều lần gập, Marieb khẳng định: “Hãy bắt chúng tôi chịu trách nhiệm về vấn đề đó”. Nhận xét này đặc biệt quan trọng, bởi việc nhìn thấy nếp gấp vẫn là một trong những nhược điểm lớn của điện thoại màn hình gập. Apple không khẳng định rằng iPhone Duo hoàn toàn không có nếp gấp, mà thay vào đó, công ty cho biết cấu trúc màn hình và lớp phủ nano mờ được thiết kế để giảm thiểu khả năng nhìn thấy nếp gấp.

Màn hình Super Retina XDR 7,6 inch bên trong iPhone Duo sử dụng chất kết dính quang học trong suốt, cho phép các lớp của màn hình di chuyển khi điện thoại gập lại, từ đó giảm áp lực xung quanh nếp gấp. Bề mặt có cấu trúc nano cũng giúp giảm độ chói và phản chiếu, những yếu tố có thể làm nổi bật những thay đổi nhỏ về hình dạng trên màn hình.

Công ty khá tự tin cho chất lượng sản phẩm của mình.

Marieb cũng nhấn mạnh rằng Apple đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản lề của iPhone Duo. Ông cho biết, công ty tập trung vào độ chắc chắn và cảm giác khi sử dụng, đảm bảo rằng việc mở và đóng thiết bị diễn ra một cách chắc chắn, không bị lỏng lẻo, đồng thời cho phép thiết bị giữ nguyên vị trí ở các góc gập khác nhau.

Những bình luận này cung cấp cái nhìn sâu sắc về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên mà Apple ra mắt vào đầu tháng 9. Những cái nhìn ban đầu cho thấy nếp gấp vẫn có thể nhìn thấy trong một số điều kiện ánh sáng nhất định, mặc dù lớp màn hình mờ bên trong đã giúp giảm đáng kể sự nổi bật của nó.

Việc kiểm tra độ bền của iPhone Duo trong điều kiện sử dụng hằng ngày sẽ là một trong những bài kiểm tra thú vị khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Hiện tại, Apple chưa công bố số chu kỳ gập mở được đánh giá cho thiết bị, điều này khiến việc thử nghiệm thực tế dài hạn trở nên đặc biệt quan trọng. iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng tại Việt Nam, bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 16/10 và chính thức bán ra vào ngày 23/10.