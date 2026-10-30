Apple lần đầu đưa màn hình cảm ứng lên MacBook Pro, logo phát sáng quay trở lại

MacBook Pro cuối cùng cũng có màn hình cảm ứng

Mới đây, Apple chính thức ra mắt MacBook Pro thế hệ mới, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong lịch sử dòng máy tính xách tay của hãng: MacBook lần đầu tiên hỗ trợ thao tác cảm ứng trực tiếp trên màn hình.

MacBook Pro mới có hai kích thước 14 và 16 inch, sử dụng màn hình PROLED XDR với công nghệ tandem OLED. Apple cho biết màn hình đạt độ sáng tối đa 2.000 nit, tỷ lệ tương phản 10.000.000:1 và hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 10 đến 120 Hz.

Cảm ứng được tích hợp trực tiếp vào tấm nền, cho phép người dùng thực hiện những thao tác quen thuộc như vuốt trang web, phóng to ảnh bằng hai ngón tay, kéo thả nội dung hoặc tương tác trực tiếp với các đối tượng trên màn hình.

Apple cũng thiết kế lại bản lề để màn hình ổn định hơn khi người dùng chạm vào. macOS có thể chuyển thao tác chạm thành các lệnh tương ứng, nhờ đó nhiều ứng dụng hiện có có thể hoạt động với màn hình cảm ứng mà không cần thay đổi quá nhiều.

Đây là bước thay đổi đáng chú ý bởi Apple từ lâu duy trì cách tiếp cận khác biệt giữa Mac và iPad, trong đó MacBook vẫn chủ yếu dựa vào bàn phím và trackpad để tương tác.

Dynamic Island xuất hiện trên MacBook

Không chỉ bổ sung cảm ứng, Apple còn thay đổi thiết kế màn hình của MacBook Pro.

Phần notch quen thuộc được loại bỏ, thay vào đó là Dynamic Island nhỏ hơn. Khu vực này được Apple sử dụng để hiển thị và tương tác với Spotlight, Live Activities và Siri AI.

MacBook Pro mới cũng mỏng và nhẹ hơn thế hệ trước. Bản 14 inch có trọng lượng khoảng 3 pound, trong khi bản 16 inch khoảng 4 pound.

Ở mặt sau, Apple đưa trở lại logo táo phát sáng, một chi tiết từng xuất hiện trên nhiều thế hệ MacBook trước đây nhưng đã biến mất khỏi thiết kế máy tính xách tay của hãng trong nhiều năm.

Về hiệu năng, MacBook Pro mới sử dụng chip M5 Pro và M5 Max, đi kèm tối đa 128 GB RAM hợp nhất và dung lượng lưu trữ tối đa 16 TB. Máy hỗ trợ Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và có thể kết nối tối đa 4 màn hình ngoài.

Apple cho biết thời lượng pin có thể đạt tới 24 giờ. Hệ thống âm thanh 6 loa cũng được nâng cấp, với âm trầm sâu hơn 50% so với thế hệ trước.

Apple đồng thời ra mắt MacBook Pro 14 inch dùng chip M6

Đáng chú ý, đợt ra mắt Mac lần này không chỉ có mẫu MacBook Pro màn hình OLED cảm ứng.

Một ngày trước đó, Apple đã giới thiệu MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M6, hướng tới nhóm sinh viên, người dùng doanh nghiệp, nhà sáng tạo và những người cần hiệu năng cao trong một thiết bị nhỏ gọn.

M6 sở hữu CPU 12 lõi, GPU 12 lõi và Neural Engine kép 16 lõi. Apple cho biết GPU nhanh hơn tới 30% và khả năng xử lý các tác vụ AI trên thiết bị nhanh hơn tới 25% so với M5 trong một số tác vụ.

Mẫu máy này vẫn sử dụng màn hình Liquid Retina XDR, không phải màn hình OLED cảm ứng của dòng MacBook Pro vừa được công bố ngày 28/10. Thời lượng pin được Apple công bố lên tới 24 giờ, cùng Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. MacBook Pro 14 inch M6 có giá khởi điểm 55 triệu đồng tại Việt Nam.

Trong khi đó, MacBook Pro mới với màn hình PROLED XDR có giá khởi điểm 2.899 USD cho bản 14 inch và 3.399 USD cho bản 16 inch tại Mỹ. Apple bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 28/10 và dự kiến giao máy từ ngày 6/11.

Như vậy, Apple đang duy trì hai hướng MacBook Pro song song: một mẫu 14 inch M6 tập trung vào hiệu năng và giá trị, trong khi dòng MacBook Pro mới với PROLED XDR đưa hàng loạt thay đổi lớn về màn hình, thiết kế và phương thức tương tác lên dòng máy chuyên nghiệp.