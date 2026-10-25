Apple lại bị chê sau khi iPhone Duo lên kệ

iPhone Duo được trưng bày trong cửa hàng Apple tại London (Anh) ngày 23/10. Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc phỏng vấn với người viết tiểu sử Walter Isaacson, tỷ phú kiêm đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel, cho rằng Apple "chẳng làm gì đột phá" từ khi Steve Jobs qua đời năm 2011.

"Đó là câu chuyện phi thường nhưng theo tôi, họ không có gì mới sau thời của Jobs", Business Insider trích lời Thiel trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, được phát trên chương trình Builder's Podcast ra ngày 22/10, một hôm trước khi iPhone Duo lên kệ.

Theo Thiel, Apple không có nhiều đột phá sau iPhone, thứ được ông gọi là "phát minh khổng lồ". Trong hơn 15 năm qua, Táo khuyết chỉ mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu và phát triển công ty.

"Dựa trên dữ liệu có thể xem xét, Apple đang chi số tiền ít nhất cho R&D (nghiên cứu và phát triển), trong khi lại bỏ khoản tiền lớn nhất từ trước đến nay để mua lại cổ phiếu", vị tỷ phú kiêm nhà đầu tư công nghệ chia sẻ.

Trên thực tế, Thiel không phải chuyên gia công nghệ duy nhất chê trách Apple không có gì mới mẻ ngoài iPhone và iPad. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh AI bùng nổ, khi trợ lý Siri từng bị đánh giá kém hơn nhiều đối thủ như ChatGPT hay Anthropic.

Dù vậy, Business Insider cho rằng MacBook là chiếc laptop ưa thích của những nhân vật đam mê AI và kể cả người dùng phổ thông. iPhone vẫn có mặt khắp nơi, trong khi thiết kế của AirPods được nhiều người ưa chuộng từ khi ra mắt năm 2016.

Trả lời New York Times hồi 2017, Thiel thậm chí tuyên bố Apple "đã hết thời". Tuy nhiên, cổ phiếu công ty vẫn tăng trưởng đều đặn. Bản thân vị tỷ phú cũng thừa nhận điều này trong bài phỏng vấn mới nhất.

"Đây chỉ đơn thuần là cổ phiếu giá trị thuần túy và được vận hành tốt... Nếu nói về lợi ích cổ đông, Tim Cook hay Steve Jobs đều tốt. Nhưng tôi vẫn cho rằng bằng cách nào đó, Elon Musk hay Steve Jobs mang đến lợi ích xã hội tốt hơn Tim Cook rất nhiều", Thiel nhấn mạnh.