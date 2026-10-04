Apple khuyến cáo cập nhật iPhone 18 Pro Max sau sự cố mất kết nối di động

Chỉ vài tuần sau khi iPhone 18 Pro Max lên kệ, một sự cố kết nối di động khiến nhiều người dùng chú ý khi máy có thể chuyển sang trạng thái SOS, không gọi điện, nhắn tin hoặc sử dụng dữ liệu di động.

Apple đã xác nhận vấn đề, nhưng phạm vi hiện được giới hạn khá rõ và chưa có dấu hiệu cho thấy đây là lỗi trên toàn bộ iPhone 18 Pro Max.

Hình minh họa.

iPhone 18 Pro Max mất sóng, cập nhật phần mềm không cứu được máy đã lỗi

Apple xác nhận một số lượng nhỏ iPhone 18 Pro Max sử dụng mạng AT&T tại Mỹ gặp sự cố khiến thiết bị mất dịch vụ di động.

Khi lỗi xảy ra, điện thoại có thể không thực hiện được cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc truy cập Internet qua mạng di động. Một biểu hiện thường gặp là chữ “SOS” xuất hiện trên thanh trạng thái thay cho tên nhà mạng.

Điểm đáng chú ý là nếu chiếc iPhone đã rơi vào trạng thái bị ảnh hưởng, việc cập nhật phần mềm không thể khôi phục dịch vụ di động.

Apple cho biết những thiết bị này cần được thay thế. Người dùng thuộc diện bị ảnh hưởng được hướng dẫn liên hệ Apple Support, AT&T hoặc mang máy tới Apple Store hay điểm hỗ trợ của nhà mạng để được xử lý.

Song song với việc thay những thiết bị đã gặp lỗi, Apple đã phát hành iOS 27.0.1 và khuyến cáo người dùng iPhone 18 Pro Max cập nhật lên phiên bản mới.

AT&T cũng bắt đầu phát hành bản cập nhật cấu hình nhà mạng.

Hai cập nhật này có mục đích giúp ngăn sự cố xuất hiện trên thêm thiết bị, chứ không có nghĩa iOS 27.0.1 có thể sửa một chiếc iPhone đã mất hoàn toàn dịch vụ vì lỗi nói trên.

Đây là chi tiết người sử dụng cần phân biệt.

Nếu điện thoại đang hoạt động bình thường, cập nhật phần mềm và cấu hình nhà mạng là biện pháp phòng ngừa. Nếu thiết bị thuộc nhóm đã bị ảnh hưởng và không thể khôi phục kết nối, giải pháp Apple đưa ra là thay máy.

Apple chưa công bố nguyên nhân kỹ thuật cụ thể.

Theo thông tin hiện có, hãng mới ghi nhận vấn đề trên một số iPhone 18 Pro Max hoạt động với AT&T. Các mẫu iPhone khác cũng như những nhà mạng khác chưa được xác định nằm trong phạm vi sự cố này.

Điều đó có nghĩa không nên từ sự cố trên một nhà mạng Mỹ đi đến kết luận rằng iPhone 18 Pro Max nói chung đang mắc lỗi mất sóng.

Sự cố cũng không đồng nghĩa bất cứ chiếc iPhone 18 Pro Max nào hiện chữ SOS đều gặp đúng lỗi mà Apple vừa xác nhận.

iPhone có thể chuyển sang SOS vì nhiều nguyên nhân khác nhau như vùng phủ sóng yếu, nhà mạng gặp sự cố, SIM hoặc eSIM có vấn đề, cấu hình mạng chưa đúng hoặc lỗi phần mềm.

Người dùng iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam có cần lo?

Tính đến ngày 4.10.2026, chưa có thông tin cho thấy sự cố mà Apple xác nhận trên mạng AT&T đang xảy ra với iPhone 18 Pro Max chính hãng tại Việt Nam.

Đây là điểm quan trọng với người vừa mua máy trong nước.

Apple Việt Nam cho biết iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được bán tại thị trường Việt Nam sử dụng modem di động Apple C2. Máy hỗ trợ 5G, LTE Gigabit cùng các băng tần dành cho nhiều thị trường.

Trong khi đó, thông báo về sự cố hiện chỉ nhắm tới iPhone 18 Pro Max trên mạng AT&T tại Mỹ.

Do vậy, người sử dụng iPhone 18 Pro Max chính hãng với Viettel, VinaPhone, MobiFone hoặc những mạng di động khác tại Việt Nam chưa có lý do để cho rằng thiết bị của mình chắc chắn sẽ gặp lỗi tương tự.

Người dùng cũng không cần mang máy đi đổi chỉ vì đang sở hữu iPhone 18 Pro Max.

Nếu máy vẫn nhận sóng bình thường, gọi điện, nhắn tin và sử dụng dữ liệu di động ổn định, cách xử lý hợp lý nhất là tiếp tục sử dụng, đồng thời cập nhật iOS khi phiên bản mới được phát hành chính thức cho thiết bị.

Trường hợp đáng lưu ý hơn là iPhone 18 Pro Max được mua từ Mỹ hoặc xách tay về Việt Nam.

Ngay cả trong trường hợp này, việc máy xuất xứ từ Mỹ cũng chưa đủ để kết luận nó bị lỗi. Apple mới xác nhận sự cố liên quan tới một số thiết bị hoạt động trên AT&T.

Nếu máy xách tay vẫn hoạt động bình thường với nhà mạng Việt Nam, chưa có cơ sở để yêu cầu thay thiết bị dựa trên sự cố AT&T.

Ngược lại, với một chiếc iPhone 18 Pro Max từng sử dụng AT&T và đã xuất hiện tình trạng mất hoàn toàn dịch vụ như Apple mô tả, chủ máy nên kiểm tra tình trạng bảo hành và liên hệ trực tiếp Apple để xác định phương án xử lý thay vì cố khôi phục bằng cách cài đặt lại máy nhiều lần.

iPhone hiện SOS, người dùng nên làm gì?

Chữ SOS trên iPhone không phải lúc nào cũng đồng nghĩa phần cứng đã hỏng.

Nếu một chiếc iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam bất ngờ mất sóng, người dùng trước hết nên kiểm tra xem khu vực đang đứng có xảy ra sự cố mạng hay không. Có thể đối chiếu bằng một điện thoại khác dùng cùng nhà mạng.

Sau đó, thử bật rồi tắt chế độ máy bay, khởi động lại điện thoại và kiểm tra cập nhật iOS.

Để kiểm tra cập nhật phần mềm, vào:

Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm.

Người dùng cũng có thể kiểm tra cập nhật cài đặt nhà mạng bằng cách mở:

Cài đặt → Cài đặt chung → Giới thiệu.

Nếu có bản cập nhật cấu hình nhà mạng phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu cài đặt.

Với eSIM, không nên vội xóa hồ sơ eSIM nếu chưa chắc chắn có thể kích hoạt lại. Trường hợp mất mạng kéo dài, nên liên hệ nhà mạng trước để kiểm tra thuê bao và tình trạng SIM/eSIM.

Một dấu hiệu đáng chú ý là thiết bị liên tục ở trạng thái SOS trong khi điện thoại khác dùng cùng nhà mạng và cùng vị trí vẫn hoạt động bình thường.

Khi đó, người dùng có thể thử đặt lại cài đặt mạng. Thao tác này sẽ xóa những thiết lập mạng đã lưu, bao gồm mật khẩu Wi-Fi, vì vậy cần cân nhắc trước khi thực hiện.

Nếu máy vẫn không nhận được mạng sau khi đã cập nhật phần mềm, kiểm tra SIM/eSIM và làm theo hướng dẫn của nhà mạng, bước tiếp theo nên là liên hệ trung tâm bảo hành được Apple ủy quyền.

Đặc biệt, không nên tự tháo máy hoặc mang tới cơ sở sửa chữa không được ủy quyền khi thiết bị còn trong thời gian bảo hành.

Sự cố iPhone 18 Pro Max trên AT&T đáng chú ý bởi Apple xác nhận những máy đã bị ảnh hưởng phải thay thiết bị, nhưng phạm vi hiện tại vẫn tương đối hẹp.

Với người dùng Việt Nam, điều cần làm lúc này không phải hoang mang vì mọi chiếc iPhone 18 Pro Max đều có nguy cơ mất sóng, mà là theo dõi khả năng kết nối thực tế của thiết bị, duy trì phiên bản iOS mới và xử lý theo từng nguyên nhân nếu máy xuất hiện SOS.

Nếu Apple mở rộng phạm vi lỗi sang thị trường hoặc nhà mạng khác, đó mới là tín hiệu cho thấy vấn đề có quy mô lớn hơn những gì được xác nhận hiện nay.