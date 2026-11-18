Mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng iPhone Duo tại trụ sở Apple Park ở Cupertino, bang California, Mỹ, ngày 9/9/2026. Ảnh tư liệu - minh họa: Yonhap/TTXVN phát

Sự cố bắt đầu từ sáng cùng ngày, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng và được Apple xác định là do lỗi trong một bản cập nhật nội bộ, không liên quan đến tấn công mạng.

Trước đó, người phát ngôn Apple cho biết nhiều hệ thống của công ty đã hoạt động trở lại sau khi bản cập nhật nội bộ gây ra sự cố. Hãng đang khẩn trương khôi phục các hệ thống còn lại. Đến tối 17/11, các vấn đề được ghi nhận đều đã được khắc phục và trang theo dõi trạng thái hệ thống của Apple hiển thị toàn bộ dịch vụ ở trạng thái sẵn sàng phục vụ người dùng.

Theo trang theo dõi sự cố Downdetector, số báo cáo về tình trạng gián đoạn các dịch vụ Apple bắt đầu tăng mạnh vào khoảng 11h40 (giờ miền Đông nước Mỹ). Trước thời điểm 13h cùng ngày, khoảng 2.000 người dùng đã báo cáo gặp vấn đề với Apple Support, Apple Pay và iCloud.

Trên trang “System Status”, Apple ghi nhận sự cố với nền tảng AppleCare - dịch vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành thiết bị - từ 11h15. Đến 15h30, hãng xác định sự cố ảnh hưởng đến tất cả người dùng và vẫn đang diễn ra; dịch vụ mua AppleCare cũng tạm thời không khả dụng. Chỉ 9 phút sau, sự cố này được đánh dấu là đã khắc phục.

Apple cũng thông báo một số người dùng gặp vấn đề khi truy cập các dịch vụ trên App Store từ 14h27. Sự cố được đánh dấu đã giải quyết vào 15h30 cùng ngày.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh một số ngân hàng lớn, hệ thống hàng không Mỹ và các nền tảng công nghệ của Microsoft, trong đó có dịch vụ thư điện tử Outlook, cũng ghi nhận sự cố trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các sự cố này có liên quan với nhau.