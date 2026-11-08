Apple iPad mini A20 Pro: Máy tốt đi kèm với giá cao

iPad mini là một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn, sở hữu vị thế riêng biệt cả về khả năng hoạt động lẫn mức giá. Nguồn: The Guardian.

iPad mini thế hệ thứ tám có giá khởi điểm từ 699 bảng Anh (tương đương 749 euro / 943 USD) – cao hơn 200 bảng Anh (hoặc mức chênh lệch tương đương) so với giá khởi điểm của thế hệ tiền nhiệm. Mức giá này khiến thiết bị trở nên đắt đỏ một cách khó chịu: cao hơn 270 bảng Anh so với mẫu iPad tiêu chuẩn (chip A16) và chỉ rẻ hơn 50 bảng Anh so với chiếc iPad Air M4 11 inch lớn hơn.

Chiếc iPad mini mới giống như tập hợp những mong đợi từ chính người dùng iPad mini. Dù mỏng hơn khoảng 1mm, nhẹ hơn 38g và có kích thước tổng thể nhỏ gọn hơn một chút so với phiên bản trước, thiết bị vẫn sở hữu màn hình lớn hơn 0,2 inch. Đây cũng là chiếc iPad đầu tiên đạt chuẩn kháng nước IP67, giúp người dùng an tâm hơn khi mang máy đến bãi biển hoặc hồ bơi. Camera dành cho cuộc gọi video cũng đã được di chuyển sang vị trí hợp lý hơn ở cạnh ngang của máy. Tuy nhiên, thiết bị thiếu tính năng Face ID, buộc người dùng phải dựa vào cảm biến vân tay Touch ID tích hợp trên nút nguồn.

Hiệu năng vượt trội cùng thời lượng pin ổn định

Màn hình OLED 8,5 inch mới chính là điểm nhấn sáng giá nhất: độ sáng cao, màu sắc sống động cùng sắc đen sâu tuyệt đối, giúp tối ưu hóa trải nghiệm nội dung. Dù vậy, màn hình này lại thiếu công nghệ “ProMotion” – vốn có trên nhiều thiết bị khác của Apple để giúp các thao tác cuộn và tương tác trở nên mượt mà hơn. Sự khác biệt này trở nên khá rõ rệt khi chúng ta chuyển từ một chiếc iPhone hiện đại với màn hình 120Hz sang chiếc iPad này, vốn chỉ dừng lại ở tần số quét 60Hz.

iPad mini là một chiếc máy tính bảng đa năng, rất tuyệt vời để thưởng thức các nội dung giải trí, đọc tin tức và ghi chú, đồng thời lại đủ nhỏ gọn và nhẹ để có thể dễ dàng mang theo bên mình. Nguồn: The Guardian.

Hệ thống loa mới bao gồm các loa tweeter phát âm thanh qua những khe hở mảnh giữa mặt kính màn hình và khung nhôm, trong khi các loa woofer truyền âm thanh trực tiếp thông qua màn hình. Âm thanh phát ra thực sự rất ấn tượng đối với một thiết bị mỏng nhẹ như vậy; âm thanh trực diện và mạnh mẽ, không bị che khuất ngay cả khi bạn cầm máy ở hai cạnh bên.

Bên trong chiếc iPad mới là con chip A20 Pro – loại chip từng xuất hiện trên iPhone 18 Pro và Duo – mang lại tốc độ xử lý cực kỳ nhanh chóng. Thiết bị có các phiên bản khác nhau tùy theo dung lượng lưu trữ; ngoại trừ phiên bản đắt nhất, các mẫu còn lại có ít hơn một nhân CPU và hiệu năng NPU chỉ bằng một nửa. Tuy nhiên, hầu hết người dùng sẽ không nhận thấy sự khác biệt này.

Thời lượng pin đạt khoảng 9 đến 10 tiếng sử dụng liên tục cho các tác vụ nhẹ nhàng như duyệt web, trả lời email, ghi chú, xem phim hoặc xem ảnh. Khi chơi game, thời lượng pin giảm xuống còn khoảng 6 đến 8 tiếng. Với bộ sạc USB-C công suất từ ​​35W trở lên (không đi kèm trong hộp), thiết bị có thể sạc từ 0% lên khoảng 50% trong chưa đầy 30 phút và đạt 100% trong khoảng 100 phút.

Pin của máy có thể duy trì hơn 1.000 chu kỳ sạc đầy mà vẫn giữ được ít nhất 80% dung lượng ban đầu; chi phí thay pin là 115 bảng Anh. Đối với các hư hỏng khác ngoài phạm vi bảo hành (bao gồm cả thay màn hình), chi phí là 519 bảng Anh.

Thiết bị chứa 35% vật liệu tái chế. Hãng đã công bố chi tiết về tác động môi trường của sản phẩm trong báo cáo của mình. Apple cũng cung cấp các chương trình đổi cũ lấy mới (trade-in) và tái chế miễn phí, áp dụng cho cả các sản phẩm không phải của Apple.

iPad mini chỉ có hai phiên bản màu đen hoặc bạc, nhưng được chế tạo từ nhôm tái chế mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Nguồn: The Guardian.

Giá cả và tổng thể

iPad mini A20 Pro có giá khởi điểm từ 699 bảng Anh (749 euro / 943 USD / 1.099 đô la Úc). Để so sánh, iPad có giá 429 bảng Anh, iPad Air 11 inch có giá 749 bảng Anh, và iPad Pro 11 inch có giá 1.199 bảng Anh. Trong khi đó, iPhone Duo có giá 1.999 bảng Anh và Lenovo Legion Tab thế hệ thứ 5 có giá 649 bảng Anh.

Nhìn tổng thể, iPad mini là chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ tốt nhất hiện nay. Điều này vốn đã đúng với các thế hệ trước và càng đúng hơn đối với phiên bản mới này. Gần như mọi thành phần của thiết bị này đều đã được nâng cấp – từ màn hình, thân máy, camera, loa cho đến con chip – thế nhưng trải nghiệm sử dụng và cách thức vận hành vẫn rất giống với các thế hệ iPad mini trước đây.

Dòng iPad mini sở hữu một lượng người dùng trung thành, những người coi sự kết hợp giữa màn hình lớn hơn điện thoại và tính di động của một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn là lựa chọn lý tưởng. Nhóm người dùng này thường bao gồm những người hay di chuyển bằng phương tiện công cộng, những người thường xuyên đi máy bay, hoặc những người sử dụng thiết bị này để thay thế cho sổ tay ghi chép. Họ chắc chắn sẽ hài lòng với phiên bản cải tiến này.

Bên cạnh đó, iPad mini còn xuất hiện phổ biến trong môi trường làm việc. Thiết bị được sử dụng tại các công trường xây dựng, làm hệ thống thanh toán trong cửa hàng, thiết bị đăng ký thông tin khách hàng, công cụ hỗ trợ nhân viên phục vụ tại nhà hàng, hay được dùng trong các trường đại học để ghi chú viết tay và chú thích trên các tài liệu khoa học.

Tuy nhiên, iPad mini vẫn chưa phải là chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ hoàn hảo. Màn hình của máy lẽ ra cần có tốc độ làm tươi cao hơn; việc thiếu sót này gây cảm giác khá hụt hẫng, nhất là khi xét đến mức giá rất cao của sản phẩm. Thiết bị vẫn thiếu tính năng Face ID. Hơn nữa, đối với đa số người dùng, các mẫu iPad tiêu chuẩn (giá rẻ hơn) hoặc iPad Air sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.