Apple Intelligence sắp vào Trung Quốc, Alibaba cung cấp 'bộ não AI' cho iPhone

Các tính năng đầu tiên sẽ được thử nghiệm từ ngày 4-11 thông qua phiên bản dành cho nhà phát triển, trước khi phát hành rộng rãi cùng bản cập nhật iOS 27.3 vào tháng 12 tới.

Giai đoạn đầu chỉ áp dụng trên iPhone, việc hỗ trợ iPad, Mac và những thiết bị khác sẽ được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt cần thiết.

Theo thỏa thuận hợp tác, mô hình Qwen của Alibaba sẽ được tích hợp vào Siri, Writing Tools và Visual Intelligence.

Người dùng có thể yêu cầu AI trả lời câu hỏi về ảnh, tài liệu PDF hoặc bài thuyết trình, đồng thời tạo văn bản và hình ảnh từ câu lệnh.

Apple cho biết người dùng sẽ được hỏi ý kiến trước khi câu hỏi, hình ảnh hoặc tài liệu được chuyển tới Qwen.

Việc tích hợp có thể được bật hoặc tắt, trong khi Alibaba cam kết không sử dụng các yêu cầu và câu trả lời phát sinh qua hệ thống để huấn luyện mô hình AI.

Đợt triển khai ban đầu còn bao gồm dịch trực tiếp trong cuộc gọi, FaceTime và tin nhắn, công cụ viết lại, hiệu đính và tóm tắt văn bản, xóa vật thể khỏi ảnh, tìm kiếm ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, tạo Genmoji, tóm tắt thư điện tử, thông báo và bản ghi âm.

Tuy nhiên, phiên bản Siri AI thế hệ mới, với khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân sâu hơn và thực hiện tác vụ trên nhiều ứng dụng, chưa xuất hiện trong đợt phát hành này.

Các tính năng Apple Intelligence mới được giới thiệu tại hội nghị dành cho nhà phát triển năm 2026 cũng chưa được triển khai ở Trung Quốc.

Những thiết bị dự kiến được hỗ trợ gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, dòng iPhone 16 trở lên, iPhone Air và iPhone Duo.

Ngôn ngữ thiết bị và Siri phải được đặt ở một trong những ngôn ngữ được hỗ trợ, gồm tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.

Apple Intelligence ra mắt tại nhiều thị trường từ năm 2024 nhưng bị trì hoãn hơn 2 năm tại Trung Quốc do những yêu cầu quản lý đối với dịch vụ AI tạo sinh. Apple phải hợp tác với doanh nghiệp công nghệ trong nước để đáp ứng các quy định về mô hình AI, dữ liệu và nội dung.

Theo SCMP, Chinadaily