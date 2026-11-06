Apple huy động 7,5 tỷ USD từ thị trường trái phiếu

Một cửa hàng của Apple tại Bethesda, bang Maryland (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Các công ty công nghệ đang huy động những khoản tiền lớn để xây dựng trung tâm dữ liệu, mở rộng năng lực tính toán và dịch vụ điện toán đám mây, dù trước nay vẫn chủ yếu dựa vào lượng tiền mặt dồi dào để tài trợ cho tăng trưởng.

Dự kiến, đợt chào bán gồm 2 khoản trái phiếu lãi suất thả nổi đáo hạn năm 2028 và 2029, trị giá lần lượt 500 triệu USD và 750 triệu USD. Ngoài ra còn có 3 khoản trái phiếu lãi suất cố định, mỗi khoản trị giá 1 tỷ USD, đáo hạn năm 2026, 2029 và 2031, với lãi suất lần lượt 4,65%, 4,75% và 4,90%. Khoản trái phiếu 1,25 tỷ USD đáo hạn năm 2033 có lãi suất 5,10%, còn khoản 2 tỷ USD đáo hạn năm 2036 có lãi suất 5,35%.

Theo một nguồn tin, Goldman Sachs, Bank of America Securities, Deutsche Bank Securities và JPMorgan là các đơn vị đồng quản lý sổ lệnh cho đợt phát hành. Đây không phải lần đầu Apple tìm tới thị trường trái phiếu. Lần gần nhất Apple huy động vốn qua trái phiếu là vào tháng 5/2025, khi công ty bán 4,5 tỷ USD trái phiếu gồm bốn kỳ hạn. Đợt phát hành đó thu hút lượng đặt mua 10 tỷ USD.