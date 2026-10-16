Apple hợp tác với Meta trong cuộc đua AI

Theo CNBC, Meta và Apple công bố hợp tác cho phép các nhà phát triển vận hành mô hình AI có trọng số mở Muse Spark Open trên dòng máy tính để bàn cao cấp Mac Studio của Apple. Theo Meta, mô hình có 816 tỷ tham số, sử dụng kiến trúc hỗn hợp chuyên gia và được phát hành theo giấy phép cho phép sử dụng thương mại có giới hạn. Các nhà phát triển có thể tải trọng số của mô hình từ internet để vận hành trên nhiều loại phần cứng.

Người dùng có thể kết nối từ hai đến bốn máy Mac Studio để sử dụng Muse Spark Open cho việc lập trình, phân tích video và các tác vụ do tác nhân AI thực hiện. Mô hình chạy trực tiếp trên thiết bị thay vì thông qua nền tảng đám mây, qua đó tăng cường bảo mật và giảm chi phí sử dụng, theo hai công ty.

Thỏa thuận được công bố sau nhiều tháng hợp tác, cho thấy làn sóng AI đang làm thay đổi quan hệ giữa các công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon. Apple và Meta từng dè chừng nhau trong nhiều năm, đặc biệt sau khi Apple triển khai các thay đổi về quyền riêng tư vào năm 2021, hạn chế khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo của các công ty công nghệ. Đầu năm 2022, Meta ước tính thay đổi này sẽ khiến doanh thu của công ty giảm 10 tỷ USD trong năm đó. Đại diện hai bên chưa cho biết thỏa thuận mới có mở đường cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn hay không.

Mark Zuckerberg và Tim Cook.

Mark Zuckerberg đăng trên mạng xã hội X hình ảnh tác nhân AI của Meta hoạt động trên máy Mac, đồng thời cho biết Muse Spark Open vận hành tốt trên các máy Mac Studio mới nhờ hợp tác với John Ternus và Apple. Ternus cũng đánh giá cao khả năng chạy mô hình quy mô lớn ngay trên máy tính cá nhân.

Alexandr Wang, người đứng đầu bộ phận AI của Meta, cho biết nhiều mô hình có trọng số mở quá lớn để vận hành trên phần lớn máy tính cá nhân. Tuy nhiên, Mac Studio cung cấp đủ bộ nhớ để chạy Muse Spark Open. Các nhà phát triển có thể tải mô hình từ những trang như Hugging Face mà không cần cấu hình bổ sung cho chip Apple. Mô hình cũng được tinh chỉnh để hoạt động nhanh hơn trên phần cứng của hãng.

Dù vậy, chi phí thiết bị là rào cản đáng kể. Một máy Mac Studio sử dụng chip M5 Ultra và bộ nhớ 256 GB có giá khởi điểm 10.799 USD. Phiên bản RAM 512 GB dự kiến ra mắt vào cuối tháng này. Người dùng còn cần nhiều máy tính để vận hành mô hình theo cấu hình được đề xuất.

Sự hợp tác cũng đánh dấu bước tiến trong chiến lược AI của Meta, đồng thời có thể gia tăng sức ép cạnh tranh đối với OpenAI và Anthropic. Meta từng tập trung vào dòng mô hình có trọng số mở Llama, nhưng sau đó chuyển trọng tâm sang phát triển mô hình độc quyền dưới sự dẫn dắt của Wang. Công ty vẫn duy trì hướng đi mã nguồn mở, trong đó có Muse Glimmer ra mắt hồi tháng 8 và Muse Spark Open mới đây.

Quan hệ giữa Apple và Meta từng nhiều lần căng thẳng. Năm 2018, Tim Cook chỉ trích cách Meta xử lý quyền riêng tư trong bối cảnh bê bối Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg cũng từng tuyên bố Apple chưa tạo ra sản phẩm thực sự nổi bật kể từ iPhone. Tuy nhiên, Meta đã mua hàng trăm máy tính Mac hồi đầu năm để đội ngũ Superintelligence thử nghiệm AI chạy cục bộ và các tác nhân AI.

Meta là đối tác AI mới nhất của Apple. Năm 2024, Apple hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào Siri, nhưng OpenAI cho biết tính năng này không giúp tăng lượng người dùng như kỳ vọng. Tháng 7, Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, trong khi OpenAI phủ nhận. Đầu năm nay, Apple cũng công bố thỏa thuận sử dụng mô hình Gemini của Google trong Apple Intelligence và khai thác hạ tần