Apple hỗ trợ đổi máy cho người dùng iPhone Duo gặp lỗi nứt màn hình

Apple xác nhận lỗi màn hình và hỗ trợ đổi iPhone Duo mới

Ngày 26/10/2026, Apple xác nhận sự cố liên quan đến màn hình bên trong trên một số lượng nhỏ iPhone Duo. Theo thông tin được TTXVN đăng tải, hãng khuyến nghị những khách hàng gặp vấn đề liên hệ bộ phận chăm sóc AppleCare để được hỗ trợ đổi thiết bị mới.

Người dùng nhận thấy màn hình xuất hiện dấu hiệu bất thường nên liên hệ AppleCare để được kiểm tra và hướng dẫn xử lý, thay vì tự tìm cách sửa chữa hoặc tiếp tục gập mở khi thiết bị có biểu hiện hư hỏng.

iPhone Duo gặp lỗi nứt màn hình như thế nào?

9to5Mac ghi nhận khoảng 10 trường hợp hư hỏng do người dùng đăng trên mạng xã hội. Các phản ánh chủ yếu tập trung gần nếp gập và bản lề trung tâm. Một số máy xuất hiện vết nứt chạy dọc đường gập, kèm đường sáng hoặc sọc điểm ảnh kéo ngang màn hình, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hiển thị.

Nguồn: Sforum

Về thời điểm phát sinh lỗi, một trường hợp tại Australia cho biết màn hình nứt sau khoảng 6 giờ sử dụng và chưa đến 20 lần gập mở. Một phản ánh khác ghi nhận lỗi sau khoảng 4 lần gập mở. Cũng có máy hỏng ngay trước khi thiết lập xong. Theo iFixit, một số người dùng còn nghe thấy tiếng động bất thường khi đóng mở máy.

Nguyên nhân iPhone Duo nứt màn hình đã được xác định chưa?

Đến ngày 30/10/2026, Apple vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến màn hình iPhone Duo bị nứt. Bản tháo rời của iFixit ngày 25/10 nêu một giả thuyết liên quan đến bản lề, thanh đỡ trung tâm và vị trí cáp nối hai nửa màn hình.

Nguồn: Sforum

Theo iFixit, các điểm hư hỏng nằm gần chỗ chuyển tiếp giữa khoang cáp và phần đỡ bản lề. Mô phỏng cho thấy thanh đỡ có thể không hạ đủ sâu khi gập máy, khiến áp lực dồn vào một điểm trên màn hình. Tuy nhiên, đây mới là giả thuyết kỹ thuật, chưa được Apple xác nhận là nguyên nhân gây lỗi.

Tham khảo giá iPhone Duo tại CellphoneS

Giá iPhone Duo hiện đang được niêm yết từ 64.990.000 đồng đến 103.990.000 đồng với bốn phiên bản bộ nhớ, với mức giá. Người mua có thể lựa chọn theo nhu cầu lưu ảnh, video, tài liệu và ngân sách dự kiến.

Lưu ý: Giá trên là tham khảo theo niêm yết tại CellphoneS, có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình ưu đãi.

Mua iPhone Duo chính hãng, an tâm bảo hành

Sau sự cố màn hình, việc lựa chọn địa điểm mua iPhone Duo cũng cần được cân nhắc kỹ bên cạnh phiên bản và dung lượng. Với một thiết bị gập có giá trị cao, người dùng nên ưu tiên hệ thống bán lẻ uy tín, cam kết hàng chính hãng và đảm bảo quyền lợi bảo hành như CellphoneS.

Khi mua tại đây, đội ngũ CellphoneS sẽ đồng hành cùng bạn từ bước đầu tiên. Nhân viên sẽ tiếp nhận thiết bị, kiểm tra tình trạng máy, tư vấn rõ hướng xử lý phù hợp và gửi bảo hành chính hãng.

Để bảo vệ máy tốt hơn, bạn có thể đăng ký gói bảo hành mở rộng AppleCare+ với mức phí 8,999 triệu đồng. Gói này kéo dài thời gian bảo vệ lên đến 2 năm, giúp giảm chi phí phát sinh, hỗ trợ thay pin và sửa chữa trong thời gian gói còn hiệu lực.

Hiện Apple ghi nhận sự cố nứt màn hình trên một số ít thiết bị iPhone Duo, và nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác định. Với người đang cân nhắc mua iPhone Duo, chính sách hậu mãi và khả năng tiếp nhận bảo hành là những yếu tố cần tìm hiểu kỹ, bên cạnh dung lượng lưu trữ.