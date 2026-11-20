3 thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu các công ty công nghệ giải trình về các ứng dụng liên quan đến việc tạo ra hình ảnh khỏa thân giả trên App Store và Play Store.

135 ứng dụng AI tạo ảnh nhạy cảm được phát hiện

Ngày 18/11, ba thượng nghị sĩ Mỹ gồm Ron Wyden, Edward J. Markey và Ben Ray Luján gửi thư tới lãnh đạo Apple, Google và Meta, yêu cầu làm rõ việc các ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ảnh khỏa thân giả vẫn được phân phối và quảng bá trên những nền tảng này.

Cụ thể, trong báo cáo của Tech Transparency Project (TTP) công bố ngày 19/10 cho biết đã phát hiện 135 ứng dụng trên App Store và Google Play có khả năng sử dụng AI để tạo hình ảnh khỏa thân hoặc chỉnh sửa ảnh người thật theo hướng tình dục hóa.

Trong quá trình khảo sát, TTP thiết lập các tài khoản thử nghiệm đăng ký người dùng 13 tuổi, đồng thời bật tính năng kiểm soát của phụ huynh. Nhóm nghiên cứu sử dụng những từ khóa phổ biến như "face swap", "AI video generator" và "AI try on" để tìm kiếm ứng dụng.

Kết quả, tài khoản Apple có kiểm soát của phụ huynh vẫn tải được 24 ứng dụng, trong khi tài khoản Google tải được 51 ứng dụng thuộc phạm vi khảo sát. Một số ứng dụng được xếp hạng độ tuổi phù hợp với trẻ em hoặc thanh thiếu niên nhưng vẫn có chức năng tạo nội dung nhạy cảm.

TTP ước tính 135 ứng dụng được khảo sát có tổng cộng 5,5 tỷ lượt tải xuống và tạo ra khoảng 3,9 tỷ USD doanh thu.

Một nghiên cứu khác của AI Forensics công bố đầu tháng 11/2026 cũng ghi nhận 444 ứng dụng có liên quan đến chức năng tạo ảnh khỏa thân trên App Store và Google Play.

Theo tổ chức này, một số ứng dụng được giới thiệu dưới dạng công cụ chỉnh sửa ảnh, làm đẹp hoặc thay đổi trang phục, trong khi quảng cáo dẫn người dùng đến các chức năng tạo hình ảnh nhạy cảm. AI Forensics thống kê hơn 84.000 quảng cáo liên quan đến nhóm ứng dụng này trên các nền tảng của Meta kể từ đầu năm 2026.

Apple, Google và Meta phản hồi về quy trình kiểm duyệt

Trong thư gửi Apple, Google và Meta, các thượng nghị sĩ yêu cầu các công ty làm rõ quy trình kiểm duyệt ứng dụng, cơ chế phát hiện nhà phát triển vi phạm và biện pháp ngăn chặn tình trạng ứng dụng bổ sung chức năng tạo ảnh khỏa thân sau khi được phê duyệt.

Với Meta, các câu hỏi tập trung vào hoạt động kiểm duyệt quảng cáo trên Facebook và Instagram, đặc biệt là quy trình xác minh nhà quảng cáo và phát hiện những chiến dịch tiếp thị ứng dụng tạo ảnh khỏa thân giả.

Phản hồi PhoneArena, Apple khẳng định không cho phép các ứng dụng tạo ảnh khỏa thân giả hoạt động trên App Store. Công ty cho biết đã gỡ 28 ứng dụng được đề cập trong báo cáo trước khi báo cáo được công bố, đồng thời xử lý những ứng dụng còn lại bị xác định vi phạm quy định.

Apple cũng nhấn mạnh về thủ thuật "bait-and-switch" (đánh lừa kiểm duyệt), khi nhà phát triển đăng tải phần mềm với các chức năng hợp lệ ban đầu, sau đó mới cập nhật tính năng vi phạm quy định hậu phê duyệt. Tuy nhiên, tập đoàn này bác bỏ một phần phân loại của TTP, nhận định các ứng dụng đó chỉ cung cấp tính năng chỉnh sửa hình ảnh và video tiêu chuẩn.

Đồng quan điểm, Google và Meta tái khẳng định chính sách không khoan nhượng đối với việc lưu hành ứng dụng hay quảng bá dịch vụ tạo ảnh khỏa thân không có sự đồng thuận, đồng thời cho biết đang áp dụng các cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm trên hệ thống.

Trước ngày 9/12/2026, Apple và Google buộc phải đưa ra câu trả lời chính thức theo yêu cầu từ văn phòng Thượng nghị sĩ Ron Wyden. Trong khi đó, Meta phải đối mặt với loạt chất vấn nhắm thẳng vào quy trình kiểm duyệt quảng cáo và trách nhiệm ngăn chặn các chiến dịch tiếp thị cho những ứng dụng vi phạm.