Biểu tượng của Apple ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Apple vừa qua đã gỡ bỏ Talkie - ứng dụng chatbot phổ biến của MiniMax - khỏi App Store trên toàn cầu, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin các nhân vật do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trong ứng dụng này đã gửi những tin nhắn mang tính chất tình dục cho trẻ vị thành niên.

Ra mắt vào năm 2023, Talkie cung cấp nhiều nhân vật "bạn đồng hành" để trò chuyện cùng người dùng, thường mang hơi hướng lãng mạn. Ngày 25/11, ABC News và Cục Báo chí Điều tra Mỹ đưa tin rằng các nhân vật trong ứng dụng đã gửi những tin nhắn khiếm nhã về tình dục và mang tính lạm dụng cho trẻ em.

MiniMax và Apple hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Khác với các trợ lý AI thường thấy trên các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay Gemini, các ứng dụng AI dạng "bạn đồng hành" được thiết kế để duy trì sự gắn kết về mặt cảm xúc và tương tác giống như con người, thậm chí đi kèm với các cốt truyện nhập vai.

Theo công ty nghiên cứu Unique của Trung Quốc, tính đến tháng 10/2026, Talkie có khoảng 11 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên cả ứng dụng di động và trang web. Ứng dụng này được xếp hạng 18+ trên cả Apple App Store và Google Play Store.

Tùy theo từng quốc gia, ứng dụng quy định trẻ em dưới 14 hoặc 16 tuổi không được phép đăng ký. Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì an toàn trẻ em đã chỉ trích cơ chế xác minh lỏng lẻo của ứng dụng, khi cho phép người dùng tự khai báo độ tuổi của mình.

Thời gian gần đây, các chatbot AI đang bị giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt là về những rủi ro tiềm ẩn trong tương tác với trẻ vị thành niên. Trước đó, chatbot AI Grok của Elon Musk đã bị các chính phủ chỉ trích khi bị sử dụng để tạo các hình ảnh khiêu dâm phụ nữ và trẻ em.

Hồi tháng 7, Trung Quốc đã mạnh tay trấn áp các ứng dụng chatbot AI trong nước, cấm các mối quan hệ thân mật với trẻ vị thành niên và yêu cầu các nền tảng phải phát triển các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để hạn chế sự phụ thuộc về mặt cảm xúc và nguy cơ nghiện./.