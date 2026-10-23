Apple giới hạn mỗi người chỉ được mua 2 chiếc iPhone Duo

Apple hạn chế tình trạng đầu cơ

Apple đang tìm cách hạn chế tình trạng đầu cơ iPhone Duo bằng việc giới hạn số lượng sản phẩm mà mỗi khách hàng có thể đặt mua. Theo thông tin được ghi nhận ngày 2/10/2026, hãng hiện chỉ cho phép mỗi người mua tối đa 2 chiếc iPhone Duo, trong bối cảnh mẫu smartphone này có nhu cầu cao nhưng nguồn cung còn hạn chế.

Apple đã áp dụng giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 chiếc.

Apple đã mở chương trình đặt hàng trước iPhone Duo khoảng 4 ngày trước thời điểm thông tin được công bố. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi chương trình bắt đầu, thời gian giao hàng dự kiến đã bị đẩy sang tháng 1/2027. Diễn biến này cho thấy lượng đơn đặt mua đang vượt quá khả năng đáp ứng hàng có sẵn của hãng.

Theo nguồn tin, giới hạn mua tối đa 2 chiếc iPhone Duo mỗi khách hàng đã được xác nhận tại Mỹ, Anh, Nhật Bản và Tây Ban Nha. Phạm vi áp dụng có thể rộng hơn và nhiều khả năng bao gồm các thị trường khác trên toàn cầu, dù thông tin này chưa được xác nhận đầy đủ.

Tình trạng nhu cầu vượt nguồn cung thường tạo điều kiện cho những người chuyên đầu cơ thu mua sản phẩm với số lượng lớn ngay khi mở bán, sau đó bán lại với mức giá cao hơn giá niêm yết. Đây cũng là vấn đề Apple đang tìm cách giải quyết với iPhone Duo.

Trên eBay, một số tin rao bán iPhone Duo đã xuất hiện với mức giá lên tới 5.000 USD, tương đương khoảng 132 triệu đồng. Mức giá này cho thấy sản phẩm đang được một bộ phận người bán tận dụng sức nóng thị trường để chào bán lại với giá cao.

Người tiêu dùng nên làm gì trước tình trạng đầu cơ?

Apple chưa công bố lý do chính thức cho việc giới hạn, nhiều người suy đoán rằng đây được xem là biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, khi những kẻ mua gom hàng để bán lại với giá cao. Hiện tại, hàng chục chiếc iPhone Duo đã được rao bán trên eBay, với giá lên tới hơn 5.000 USD.

Đối với những khách hàng đang có ý định mua iPhone, các chuyên gia khuyến cáo cần kiên nhẫn ở thời điểm hiện tại. Tốt hơn hết, hãy đặt hàng ngay nếu có thể để tránh tình trạng bị đội giá trong tương lai. Tất cả các cửa hàng thử nghiệm đều cho thấy thời gian giao hàng ước tính vào ngày 22/1/2027, tuy nhiên, một số người mua đã báo cáo nhận được đơn hàng sớm hơn dự kiến. Mặc dù số đơn hàng giao sớm không nhiều, nhưng đây được xem là dấu hiệu khả quan.

Ngoài ra, các nhà bán lẻ khác cũng có thể hỗ trợ người dùng trong việc nhận máy sớm hơn. Ví dụ, Best Buy dự kiến giao hàng phiên bản 512 GB vào ngày 10.11.2026, trong khi phiên bản tiêu chuẩn 256 GB được giao vào ngày 14/12/2026. Tuy nhiên, thời gian giao hàng này có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng hàng có sẵn.

Đây không phải lần đầu Apple áp dụng các biện pháp hạn chế đầu cơ. Trước đó, hãng từng triển khai những biện pháp tương tự tại Trung Quốc và một số thị trường phương Tây đối với các sản phẩm khác, trong đó có MacBook.

Dù vậy, các giới hạn mua hàng vẫn có thể bị những người đầu cơ tìm cách vượt qua. Theo thông tin được công bố, họ có thể phối hợp thành nhóm và sử dụng nhiều thẻ thanh toán ảo, địa chỉ giao hàng hoặc địa chỉ email khác nhau để thực hiện nhiều đơn mua.

Điều này khiến việc kiểm soát số lượng sản phẩm đến tay mỗi người trở nên phức tạp hơn, đặc biệt khi các đơn hàng được thực hiện thông qua nhiều tài khoản và thông tin thanh toán khác nhau.

Việc giới hạn 2 sản phẩm mỗi khách hàng là một trong những biện pháp Apple đang sử dụng để ứng phó với nhu cầu cao và tình trạng thu mua để bán lại.