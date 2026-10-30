Apple giảm phí App Store tại Đài Loan từ 30% xuống 26% từ ngày 31/10

Ngày 29/10/2026, Apple công bố điều chỉnh mức hoa hồng tiêu chuẩn trên cửa hàng ứng dụng App Store tại Đài Loan, giảm từ 30% xuống 26%. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 31/10, áp dụng đối với các giao dịch mua ứng dụng trả phí và mua hàng trong ứng dụng (In-App Purchase) trên hai nền tảng iOS và iPadOS.

Theo thông báo trên Apple Developer, quyết định được đưa ra sau các cuộc trao đổi giữa Apple và Ủy ban Thương mại Công bằng Đài Loan (Taiwan Fair Trade Commission). Mức phí mới thấp hơn 4 điểm phần trăm so với mức tiêu chuẩn hiện hành.

Apple cho biết các nhà phát triển không bắt buộc phải ký điều khoản hợp đồng cập nhật trước ngày 31/10 để được hưởng mức hoa hồng mới kể từ thời điểm chính sách có hiệu lực.

Đồng thời, hãng đã sửa đổi Thỏa thuận cấp phép chương trình nhà phát triển Apple (Apple Developer Program License Agreement) nhằm bổ sung những điều khoản liên quan. Nhà phát triển có thể đăng nhập tài khoản để chấp nhận nội dung cập nhật.

Apple thông báo giảm mức hoa hồng tiêu chuẩn tại Đài Loan từ 30% xuống 26%, áp dụng từ ngày 31/10/2026.

Apple cũng thông báo bản dịch của thỏa thuận mới sẽ được cung cấp trên trang Apple Developer trong vòng một tháng.

Việc giảm phí hoa hồng có thể tác động trực tiếp đến doanh thu thực nhận của các nhà phát triển ứng dụng và trò chơi đang kinh doanh tại Đài Loan.

Chẳng hạn, với một giao dịch có giá trị 100 USD thuộc diện áp dụng mức phí tiêu chuẩn, khoản hoa hồng Apple thu sẽ giảm từ 30 USD xuống 26 USD. Phần doanh thu còn lại trước các khoản khấu trừ khác tăng tương ứng từ 70 USD lên 74 USD.

Tuy nhiên, mức điều chỉnh này không đồng nghĩa tất cả nhà phát triển đều được hưởng cùng một tỷ lệ phí. Thông báo của Apple tập trung vào mức hoa hồng tiêu chuẩn, không công bố thay đổi cụ thể đối với những chương trình có mức phí ưu đãi riêng.

Đối với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát hành ứng dụng, trò chơi hoặc cung cấp dịch vụ kỹ thuật số cho người dùng Đài Loan, chính sách mới có thể giúp cải thiện doanh thu thực nhận từ các giao dịch đủ điều kiện.

Mức độ tác động thực tế phụ thuộc vào doanh thu phát sinh tại thị trường này, cơ cấu giao dịch, chương trình hoa hồng áp dụng và các khoản chi phí liên quan.

Đáng chú ý, phạm vi điều chỉnh hiện chỉ giới hạn tại cửa hàng App Store dành cho thị trường Đài Loan trên iOS và iPadOS. Apple chưa công bố thay đổi tương ứng đối với App Store Việt Nam trong thông báo ngày 29/10.

Động thái này tiếp tục đặt vấn đề phí nền tảng và quyền lợi nhà phát triển vào trọng tâm các cuộc thảo luận về cạnh tranh trên thị trường phân phối ứng dụng số.

Đối với doanh nghiệp phát triển phần mềm, việc theo dõi chính sách hoa hồng tại từng thị trường trở nên quan trọng khi xây dựng chiến lược giá, lựa chọn thị trường phân phối và tính toán hiệu quả kinh doanh quốc tế.