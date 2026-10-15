Apple gia nhập câu lạc bộ vốn hóa 5.000 tỷ USD

John Ternus sẽ phải gánh vác trọng trách lớn khi thay thế Tim Cook. Ảnh: Reuters.

Hôm 14/10, cổ phiếu nhà sản xuất iPhone đóng cửa ở mức cao kỷ lục, đưa vốn hóa công ty lên 5.005 tỷ USD, theo dữ liệu thị trường của Dow Jones.

Apple từng vượt mốc 5.000 tỷ USD trong phiên giao dịch 6 lần trước đó, nhưng chưa lần nào kết phiên trên ngưỡng này. Thành tích mới đánh dấu một cột mốc quan trọng trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho tân CEO John Ternus.

Apple đứng thứ hai với 22% thị phần smartphone, lần đầu vượt mốc 20% trong quý III. Ảnh: WSJ.

Nhà đầu tư đặt niềm tin vào Apple qua hai mảng cốt lõi

Trong 15 năm lãnh đạo Apple, trước khi rời vị trí vào ngày 31/8, Tim Cook đã đưa vốn hóa công ty tăng gấp 13 lần. Ông gần như tăng gấp 4 lần doanh số iPhone hằng năm, phát triển mảng dịch vụ từ doanh thu khoảng 10 tỷ USD lên hơn 100 tỷ USD mỗi năm, đồng thời đưa Apple Watch và AirPods ra thị trường.

Hai sản phẩm này hiện tạo ra tổng doanh thu hơn 30 tỷ USD mỗi năm. Apple cũng đã chi hơn 1.000 tỷ USD cho các chương trình mua lại cổ phiếu và trả cổ tức.

Hiện cổ phiếu Apple được giao dịch ở mức định giá cao hơn mặt bằng chung của chỉ số S&P 500, dù tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp hơn mức trung bình của chỉ số. Theo giới phân tích, điều này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định và khả năng dự báo tương đối cao của hoạt động kinh doanh Apple.

Apple trở thành công ty thứ hai trên thế giới đạt vốn hóa thị trường hơn 5.000 tỷ USD, sau Nvidia. Đồ họa: WSJ.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Cook là chiến lược kiểm soát chi tiêu vốn, giúp gia tăng lợi nhuận cho cổ đông và hạn chế rủi ro kinh doanh. Trong khi các tập đoàn công nghệ lớn đổ hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu để phát triển AI, Apple vẫn tập trung vào hai mảng cốt lõi: thiết bị và dịch vụ có biên lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, chiến lược này không giúp Apple hoàn toàn tránh được sức ép chi phí. Nhu cầu chip nhớ và lưu trữ tăng mạnh từ các trung tâm dữ liệu đã gây thiếu hụt nguồn cung, đẩy chi phí linh kiện sử dụng trong iPhone, Mac và iPad lên cao. Apple đã phản ứng bằng cách tăng giá nhiều sản phẩm, kể cả những mẫu iPhone đời cũ vốn thường được giảm giá.

Về lý thuyết, giá bán cao hơn có thể khiến người dùng trì hoãn nâng cấp thiết bị. Tuy nhiên, cổ phiếu Apple vẫn tăng 25% kể từ đợt tăng giá đầu tiên. Theo Wamsi Mohan, nhà phân tích tại Bank of America, nhà đầu tư tin rằng khách hàng vẫn sẵn sàng trả giá cao hơn, giúp Apple duy trì hoặc tăng tổng lợi nhuận dù biên lợi nhuận chịu sức ép. Ông cũng kỳ vọng mẫu iPhone Duo màn hình gập và phiên bản Siri mới sẽ thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị.

AI là phép thử lớn đối với John Ternus

AI từ lâu được xem là điểm yếu của Apple. Công ty chưa xây dựng được mô hình AI tiên phong của riêng mình, trong khi trợ lý ảo Siri tụt hậu so với các đối thủ. Sự xuất hiện của ChatGPT cũng làm thay đổi kỳ vọng của người dùng về khả năng của các trợ lý kỹ thuật số trên điện thoại thông minh.

Apple kỳ vọng phiên bản Siri mới, được phát triển với sự hỗ trợ của Google và dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay, sẽ giúp thu hẹp khoảng cách. Lợi thế của công ty nằm ở khả năng tích hợp AI trực tiếp vào iPhone và tận dụng dữ liệu cá nhân để phát triển các tính năng hữu ích hơn. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các tác nhân AI đang khiến Apple đối mặt với nguy cơ tiếp tục bị bỏ lại phía sau.

Tân CEO của Apple, John Ternus, phát biểu trên sân khấu tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới do Apple tổ chức ở Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở chính tại Cupertino, California (Mỹ) ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Cuộc cạnh tranh còn mở rộng sang thiết bị. Các đối thủ hiểu rằng quyền kiểm soát phần cứng mà người dùng sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với việc cung cấp dịch vụ AI. OpenAI đang lên kế hoạch phát triển một loạt thiết bị tích hợp AI và đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên Apple để thúc đẩy chiến lược này.

Tháng 7, Apple kiện OpenAI, cáo buộc công ty này đánh cắp bí mật thương mại. OpenAI bác bỏ cáo buộc và cho rằng không có bằng chứng chứng minh khiếu nại của Apple có cơ sở. Trong hồ sơ pháp lý mới hôm thứ Tư, OpenAI cũng cáo buộc Apple lôi kéo một nhân viên của mình, người bị cho là đã mang theo các tài liệu mật. Apple phản bác rằng họ không tìm thấy bằng chứng ủng hộ cáo buộc mới.

AI có thể trở thành lĩnh vực quyết định dấu ấn của John Ternus tại Apple. Thành công sẽ mở ra cơ hội cho một chu kỳ đổi mới và tăng trưởng mới. Ngược lại, việc chậm chân có thể làm suy yếu vị thế của công ty trong lĩnh vực thiết bị và cách con người tương tác với máy tính.