Apple được yêu cầu tăng cường bảo mật sau loạt giao dịch đáng ngờ liên quan đến iPhone Duo

Đây là lần thứ hai trong hơn một tháng qua, hoạt động mở bán sản phẩm iPhone của Apple bị phản ánh có dấu hiệu gian lận trong thanh toán.

Theo cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc), các báo cáo bắt đầu xuất hiện sau khi Apple mở đặt hàng trực tuyến iPhone Duo vào lúc 20h ngày 16/10. Các giao dịch đáng ngờ liên quan đến thẻ tín dụng do nhiều ngân hàng phát hành, trong đó giao dịch có giá trị lớn nhất lên tới 229.788 HKD (khoảng 29.280 USD), tương đương giá khoảng 12 chiếc iPhone Duo.

Điểm đáng chú ý là cảnh sát cho biết Apple chưa kích hoạt công nghệ xác thực 3D Secure (3DS), dù lực lượng chức năng đã nhiều lần đề nghị áp dụng biện pháp này nhằm tăng cường an ninh cho các giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến. Thượng sĩ Lo Chun-kong, thuộc đơn vị điều tra tội phạm công nghệ của cảnh sát Hong Kong, cho rằng việc không triển khai 3DS đã khiến các biện pháp ngăn chặn những vụ gian lận tương tự chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

iPhone Duo có giá khởi điểm 17.499 HKD và dự kiến chính thức lên kệ vào ngày 23/10.

Trước đó, từ tháng 9, cảnh sát đã tiếp nhận 1.572 báo cáo về các giao dịch thẻ tín dụng đáng ngờ liên quan đến dòng iPhone 18 Pro, với tổng giá trị vượt 31 triệu HKD. Lực lượng chức năng cho biết vẫn đang điều tra các vụ việc này và chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Sau những phản ánh trước đó, Apple đã triển khai một số biện pháp, bao gồm rà soát, điều chỉnh mô hình đánh giá rủi ro gian lận nội bộ và tăng cường giám sát giao dịch. Tuy nhiên, theo cảnh sát, công ty vẫn quyết định không kích hoạt 3DS trong đợt đặt trước iPhone Duo. Cảnh sát bày tỏ quan ngại về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chủ động phòng ngừa gian lận, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng báo ngay cho ngân hàng, Apple và cơ quan chức năng khi phát hiện giao dịch bất thường.

Về phía Apple, công ty cho biết toàn bộ đơn đặt hàng iPhone Duo hiện tại đang được rà soát trước khi xử lý. Apple khẳng định đang nỗ lực nhanh chóng xác định và hủy các giao dịch gian lận có thể đã phát sinh.

Cơ quan Tiền tệ Hong Kong cho biết bốn ngân hàng đã thông báo về những giao dịch trái phép có liên quan. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các thương nhân có thể lựa chọn không sử dụng hoặc tạm đình chỉ các phương thức xác thực bổ sung vì lý do vận hành, nhưng trong trường hợp đó, thương nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý và tổn thất tài chính đối với các giao dịch trái phép.

Theo ông Francis Fong Po-kiu, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Công nghệ Thông tin Hong Kong, tình trạng tắc nghẽn mạng và độ trễ hệ thống khi mở bán sản phẩm có thể khiến website của nhà bán lẻ gửi lại yêu cầu thanh toán. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp có thể bị lợi dụng để thực hiện hàng loạt giao dịch trái phép, trong khi 3DS có thể giúp ngăn chặn các hành vi này. Ông kêu gọi Apple sớm triển khai đầy đủ công nghệ xác thực nêu trên và cải thiện cơ chế ngăn chặn việc thu phí trùng lặp.

Một số người dùng phản ánh trên mạng xã hội Threads rằng họ bị tính phí 2 lần sau khi đặt trước iPhone Duo. Đáng chú ý, có người cho biết không đặt mua mẫu điện thoại mới nhưng vẫn nhận được tin nhắn thông báo giao dịch từ ngân hàng. Trong khi đó, HSBC cho biết khách hàng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các giao dịch lặp lại và ngân hàng sẽ xác định, hủy bỏ các khoản thanh toán này. Theo thông tin được ngân hàng cung cấp, một số giao dịch trùng lặp phát sinh tối 16/10 có thể mất từ 1 đến 2 ngày để hệ thống tự động xử lý và hủy bỏ.

Sự việc tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp bán lẻ, ngân hàng và cơ quan chức năng nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ gian lận trong thanh toán trực tuyến. iPhone Duo có giá khởi điểm 17.499 HKD và dự kiến chính thức lên kệ vào ngày 23/10.

(Theo SCMP)