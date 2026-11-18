Logo của Apple tại một cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Theo báo La Tribune của Pháp, Apple sẽ phải ra hầu tòa tại Paris năm 2027 trong vụ kiện chưa từng có tiền lệ tại Pháp, liên quan đến cáo buộc cố tình cản trở sửa chữa iPhone nhằm hạn chế cạnh tranh từ các đơn vị sửa chữa độc lập.

Vụ việc đặt ra tranh luận về quyền sửa chữa của người tiêu dùng, chi phí bảo dưỡng thiết bị và trách nhiệm của các tập đoàn công nghệ.

Ngày 17/11, Hiệp hội chống lỗi thời có chủ đích (HOP), đơn vị khởi kiện, cho biết Viện Công tố Paris đã quyết định đưa Apple ra xét xử tại Tòa án Hình sự Paris.

Vụ việc liên quan đến 24 mẫu iPhone, với các hành vi bị cáo buộc diễn ra từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2024.

Trọng tâm vụ kiện là kỹ thuật "serialisation," tức liên kết các linh kiện như màn hình, pin và camera với số sê-ri của từng thiết bị thông qua vi mạch.

Theo HOP, khi linh kiện được thay thế bởi đơn vị không thuộc mạng lưới ủy quyền của Apple, điện thoại có thể vô hiệu hóa hoặc hạn chế chức năng, ngay cả khi linh kiện thay thế là hàng chính hãng.

Hiệp hội cho rằng cơ chế này khiến người dùng phụ thuộc vào dịch vụ của Apple và hạn chế khả năng tiếp cận các giải pháp sửa chữa giá rẻ.

Theo HOP, chi phí thay màn hình một số mẫu iPhone mới nhất có thể lên tới 489 euro (537,62 USD), trong khi mức giá sửa chữa trung bình đối với điện thoại thông minh tại Pháp khoảng 161 euro.

Apple bác bỏ các cáo buộc, khẳng định việc kiểm soát linh kiện nhằm bảo đảm an toàn, quyền riêng tư và hiệu suất thiết bị, không phải để loại bỏ các đơn vị sửa chữa độc lập.

Tập đoàn cho biết cơ chế liên kết giúp hiệu chỉnh linh kiện, bảo đảm các tính năng như Face ID, Touch ID và công nghệ hiển thị True Tone hoạt động ổn định, đồng thời ngăn chặn việc tái sử dụng linh kiện từ thiết bị bị đánh cắp.

Apple cũng viện dẫn những nỗ lực cải thiện khả năng sửa chữa, gồm chương trình hỗ trợ các đơn vị sửa chữa độc lập từ năm 2019 và dịch vụ tự sửa chữa Self Service Repair triển khai từ tháng 4/2022, hiện có mặt tại 34 quốc gia với hơn 80 sản phẩm.

Thách thức lớn nhất của vụ kiện là chứng minh Apple có chủ ý cản trở hoạt động sửa chữa độc lập hay chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh và kỹ thuật.

Theo luật pháp Pháp, cơ quan xét xử phải xác định ý đồ của doanh nghiệp, chứ không chỉ chứng minh việc liên kết linh kiện gây khó khăn cho các đơn vị sửa chữa bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên tại Pháp một doanh nghiệp bị truy tố về hành vi cản trở sửa chữa.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường bảo vệ quyền sửa chữa của người tiêu dùng.

Chỉ thị được thông qua năm 2024 cấm các nhà sản xuất sử dụng biện pháp kỹ thuật hoặc phần mềm nhằm cản trở sửa chữa sản phẩm.

Các nước thành viên phải nội luật hóa quy định trước ngày 31/7/2026, nhưng Pháp vẫn chưa hoàn thành và đã nhận cảnh báo từ Ủy ban châu Âu hồi tháng 9/2026.

Do các hành vi bị cáo buộc xảy ra trong giai đoạn 2021-2024, tòa án sẽ căn cứ vào luật pháp Pháp có hiệu lực tại thời điểm đó. Kết quả xét xử năm 2027 được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ quan trọng trong việc xác định ranh giới giữa yêu cầu bảo đảm an ninh công nghệ và quyền sửa chữa độc lập tại Pháp./.