Apple đối mặt án phạt 5,7 tỷ USD trong vụ kiện iPhone vi phạm bản quyền

Trong vụ kiện kéo dài từ năm 2021, Taction Technology - công ty chuyên về công nghệ phản hồi xúc giác, cáo buộc Apple thương mại hóa trái phép các phát minh của hãng.

Cụ thể, hệ thống mô-tơ rung Taptic Engine tích hợp trong iPhone và Apple Watch bị cho là đã vi phạm hai bằng sáng chế mang số hiệu 10.659.885 và 10.820.117 của Taction.

Đây là các công nghệ chuyển đổi cảm ứng lực rung, giúp người dùng cảm nhận được phản hồi vật lý khi tương tác với thiết bị.

Tòa án Mỹ phán quyết Apple vi phạm bản quyền công nghệ của Taction Technology. Ảnh: ZDN

Vụ kiện ban đầu bị tòa án cấp dưới bác bỏ vào năm 2023 nhưng sau đó được Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ khôi phục xét xử.

Sau phiên xử kéo dài từ ngày 14/9 và hai ngày nghị án, bồi thẩm đoàn gồm 7 thành viên đã đưa ra phán quyết có lợi cho Taction. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn nhận định hành vi vi phạm của Apple không mang tính cố ý.

Phản ứng trước kết quả này, Apple khẳng định sẽ kháng cáo. Đại diện hãng cho biết: "Taptic Engine của Apple hoàn toàn khác biệt về mặt bản chất so với công nghệ của Taction, điều này đã được chính phía Taction xác nhận qua các thử nghiệm sản phẩm trong quá trình xét xử. Apple không sử dụng công nghệ của Taction và chúng tôi sẽ phúc thẩm".

Ở chiều ngược lại, ông Lance Yang, luật sư đại diện của Taction thuộc công ty luật Quinn Emanuel, chia sẻ sự vui mừng vì phân xử có lợi cho Taction và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của công ty. "Taction đã phải chờ đợi 5 năm rưỡi để vụ án này ra tòa", ông nói.

(Theo CNBC)