Apple đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cho phiên bản iOS 28

Apple đang chuẩn bị cho thế hệ hệ điều hành tiếp theo, bao gồm iOS 28, iPadOS 28 và macOS 28. Theo PhoneArena, hãng đã quyết định điều chỉnh cách thức phát triển phần mềm trong năm nay nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Thay đổi này tập trung vào việc phân bổ thời gian hợp lý hơn cho quá trình nghiên cứu và xây dựng tính năng mới. Qua đó, Apple kỳ vọng các phiên bản hệ điều hành khi phát hành sẽ được hoàn thiện tốt hơn.

Theo tiết lộ từ Mark Gurman của Bloomberg trong bản tin Power On, quy trình phát triển hệ điều hành Apple thường gồm ba giai đoạn M1, M2 và M3. Mỗi giai đoạn kéo dài 8 tuần với cách phân chia công việc tương đối rõ ràng. Trong đó, 4 tuần đầu được dành để lập trình các tính năng mới, còn 4 tuần tiếp theo tập trung tích hợp chúng vào hệ điều hành. Quy trình này giúp các kỹ sư lần lượt triển khai và hoàn thiện những thay đổi trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Apple đang chuẩn bị cho thế hệ hệ điều hành tiếp theo.

Điểm khác biệt trong năm nay nằm ở cách Apple phân bổ thời gian cho giai đoạn M1. Cụ thể, hãng kéo dài thời gian nghiên cứu và phát triển tính năng từ 4 tuần lên 6 tuần. Nhờ đó, các kỹ sư có thêm thời gian xây dựng ý tưởng, thử nghiệm và tìm ra phương án triển khai phù hợp. Đổi lại, thời gian tích hợp tính năng vào hệ điều hành được rút ngắn xuống còn 2 tuần để đảm bảo tổng tiến độ vẫn là 8 tuần.

Theo Mark Gurman, nhiều kỹ sư Apple đánh giá tích cực về phương pháp làm việc mới. Việc có thêm thời gian nghiên cứu giúp họ không phải vội vàng hoàn thành ý tưởng trong khoảng thời gian 4 tuần như trước. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng làm dấy lên một số băn khoăn liên quan đến khâu tích hợp. Thời gian thực hiện ngắn hơn có thể tạo thêm áp lực và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng các bản cập nhật.

Apple kỳ vọng các phiên bản hệ điều hành khi phát hành sẽ được hoàn thiện tốt hơn.

Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, thay đổi của Apple được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý trong quy trình phát triển phần mềm. Việc ưu tiên nghiên cứu ngay từ đầu có thể giúp các tính năng mới được xây dựng kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào hệ điều hành. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng hoàn thành công việc trong giai đoạn tích hợp rút ngắn. Đây cũng là yếu tố cần được theo dõi khi các phiên bản phần mềm mới dần hoàn thiện.

Nhìn chung, cách phân bổ thời gian mới cho thấy Apple đang chú trọng hơn đến chất lượng trong quá trình phát triển hệ điều hành. Những thay đổi này không chỉ hướng đến iOS 28 mà còn áp dụng cho iPadOS 28 và macOS 28. Nếu mang lại hiệu quả như kỳ vọng, người dùng có thể được tiếp cận những phiên bản phần mềm ổn định và hoàn thiện hơn. Hiện vẫn cần chờ thêm thông tin để đánh giá chính xác tác động của quy trình mới.