Apple công bố chi phí thay lớp bảo vệ màn hình chính iPhone Duo

Màn hình gập là một trong những bộ phận dễ khiến người dùng lo ngại nhất khi sử dụng iPhone Duo. Tuy nhiên, Apple cho phép thay riêng lớp phủ bảo vệ bề mặt nếu bộ phận này bị hao mòn, thay vì phải can thiệp vào toàn bộ màn hình.

Với người dùng đang sở hữu gói AppleCare, chi phí thay lớp phủ là 19,99 USD, tương đương gần 500.000 đồng. Thiết bị cần được mang tới nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền để thực hiện thay thế.

iPhone Duo tại lễ ra mắt ở trụ sở Apple Park ngày 9/9/2026.

Chính sách này cũng cho thấy Apple tách riêng lớp phủ bảo vệ khỏi phần màn hình gập bên trong. Trong trường hợp màn hình chính của iPhone Duo bị hư hỏng và cần thay mới, mức phí AppleCare được công bố là 99 USD, khoảng 2,5 triệu đồng.

Các bộ phận khác cũng có mức phí riêng. Sửa màn hình phụ bên ngoài hoặc mặt kính lưng có giá 29 USD, trong khi những hư hỏng do tai nạn có mức phí 99 USD. Với trường hợp mất hoặc bị đánh cắp thiết bị, chi phí bảo vệ là 149 USD.

Apple cho biết việc cho phép thay lớp phủ riêng của iPhone Duo nhằm giúp người dùng xử lý tình trạng hao mòn sau thời gian dài sử dụng. Công ty đã tập trung cải thiện độ bền của lớp bề mặt nhưng vẫn duy trì khả năng thay thế khi cần thiết.

Hiện Apple chưa làm rõ liệu người dùng có thể tự thay lớp phủ tại nhà hay không. Mức phí dành cho khách hàng không sử dụng AppleCare cũng chưa được công bố.

Khả năng xuất hiện các loại phụ kiện thay thế từ bên thứ ba cũng chưa rõ ràng. Một số sản phẩm có thể được phát triển với lớp phủ chống nhìn trộm hoặc bề mặt bóng, nhưng người dùng sẽ phải chờ đến khi iPhone Duo được giao tới tay khách hàng.

Cách Apple tính phí có điểm tương đồng với Samsung. Hãng điện thoại Hàn Quốc hiện miễn phí lần thay miếng dán đầu tiên cho Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip trong 12 tháng đầu. Những lần thay tiếp theo có mức phí 19,99 USD.