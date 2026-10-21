Apple công bố bảng giá linh kiện và công cụ tự sửa chữa cho iPhone 18 Pro cùng Mac Studio

Apple vừa chính thức mở rộng chương trình Self Service Repair bằng việc phát hành linh kiện, tài liệu kỹ thuật và bộ công cụ chuyên dụng cho dòng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng các mẫu máy tính Mac thế hệ mới. Động thái này cho phép người dùng cá nhân và các kỹ thuật viên độc lập tiếp cận trực tiếp với linh kiện phần cứng chính ngạch từ nhà sản xuất để tự khắc phục sự cố tại nhà.

Danh mục linh kiện và công cụ tháo lắp chuyên dụng

Trên trang dịch vụ sửa chữa tự phục vụ, Apple đã niêm yết đầy đủ các mô-đun phần cứng quan trọng cấu thành nên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Danh sách này bao gồm mặt kính lưng, cụm pin, loa ngoài, loa thoại, hệ thống camera, màn hình hiển thị, khung vỏ máy, camera trước, bo mạch chủ, micro chính, khay SIM và bộ rung phản hồi Taptic Engine.

Apple mở bán linh kiện tự sửa chữa cho iPhone 18 Pro

Bên cạnh việc cung cấp linh kiện rời, quá trình can thiệp phần cứng đòi hỏi trang thiết bị chuẩn xác để đảm bảo không làm tổn hại đến bo mạch hay lớp keo kháng nước. Do đó, hệ thống cung cấp các dụng cụ như dao cắt keo, giác hút màn hình, que cậy nylon, máy tháo keo chuyên dụng, ốc vít và tua vít định lực. Người dùng có thể chọn mua đứt từng món phụ kiện hoặc thuê trọn bộ va-li sửa chữa chuyên nghiệp trong vòng bảy ngày với mức phí 49 USD (khoảng 1,26 triệu đồng).

Biểu phí thay thế và cơ chế hoàn tiền linh kiện cũ

Chi phí linh kiện cho các thiết bị cao cấp có sự phân cấp rõ rệt dựa trên độ phức tạp công nghệ. Đáng chú ý, cụm camera trên iPhone 18 Pro có giá niêm yết 249 USD (khoảng 6,44 triệu đồng), giữ nguyên mức giá so với đời tiền nhiệm dù đã được nâng cấp hệ thống khẩu độ biến thiên cơ học. Khi hoàn trả cụm camera cũ bị hỏng về hãng để tái chế, người dùng được hoàn lại khoản tín dụng 59,76 USD (khoảng 1,55 triệu đồng), giúp chi phí thực tế giảm còn 189,24 USD (khoảng 4,89 triệu đồng).

Đối với màn hình, chi phí cho phiên bản Pro là 329 USD và phiên bản Pro Max là 379 USD, đi kèm mức tín dụng hoàn trả tương ứng là 16,45 USD và 18,95 USD. Đơn giá cho viên pin chính hãng ở cả hai model là 129 USD, cùng mức hoàn trả linh kiện cũ 61,92 USD, tuy nhiên tùy chọn pin cho bản Pro Max hiện đang ở trạng thái chuẩn bị cập nhật kho hàng.

Dòng iPhone 18 Pro là các điện thoại tốt nhất của Apple

Mở rộng giải pháp sửa chữa cho hệ sinh thái máy Mac

Không dừng lại ở điện thoại, danh mục Self Service Repair còn bổ sung linh kiện thay thế dành cho các dòng máy tính để bàn nhỏ gọn của Apple. Các biến thể Mac Studio sử dụng vi xử lý M5 Max và M5 Ultra hiện đã có sẵn các linh kiện rời từ bo mạch chủ, mô-đun lưu trữ SSD, cụm quạt tản nhiệt, hệ thống loa, cổng kết nối Thunderbolt, cổng USB-C cho đến bộ nguồn tích hợp.

Trong khi đó, dòng máy Mac mini trang bị chip M6 và M5 Pro được phân phối các linh kiện quan trọng phục vụ vận hành như bộ nguồn, quạt tản nhiệt, loa và bo mạch logic. Toàn bộ các quy trình tháo lắp này đều được chuẩn hóa thông qua tài liệu hướng dẫn kỹ thuật công khai, giúp người dùng nắm rõ các lưu ý xả tĩnh điện và trình tự tháo ráp linh kiện an toàn.