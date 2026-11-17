Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch giới thiệu dòng kính thông minh đầu tiên, có thể mang tên Apple Glass, tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu (WWDC) và chính thức bán ra trước cuối năm 2027.

Nguyên mẫu thử nghiệm nội bộ có tên mã N50, được mô tả có gọng mỏng hơn một chút so với kính thông minh RayBan thế hệ hai của Meta. Một số phiên bản tích hợp camera nằm gọn trong khung kính mà không bị lồi ra ngoài, đi kèm đèn báo hiệu trạng thái hoạt động hoặc đang sạc ở mặt trước nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Apple cũng phát triển nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau cho kính, chú trọng vào chất liệu cao cấp, hệ thống cảm biến và trải nghiệm âm thanh. Nhân viên nội bộ đánh giá âm thanh trên thiết bị "đạt mức dẫn đầu ngành", hỗ trợ nghe nhạc, đàm thoại và gọi FaceTime Audio.

Gurman cho biết, một diểm độc đáo trên nguyên mẫu là cơ chế sạc từ tính phẳng gồm ba chấu tiếp xúc, kích thước nhỏ gọn tương đương kẹo TicTac, gắn ở phần đuôi càng kính bên trái. Thiết kế cho phép người dùng vừa đeo kính vừa sạc pin. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa chốt phương án cho bản thương mại.

Một ý tưởng về Apple Glass. Ảnh:AppleInsider

Về cấu hình, kính sử dụng chip xử lý phát triển từ chip của Apple Watch và chạy bản rút gọn của hệ điều hành visionOS 28. Nhờ kết nối Wi-Fi, kính có thể thực hiện độc lập một số tác vụ như phát nhạc mà không cần kết nối smartphone.

Mẫu kính thông minh đầu tiên của Apple không có màn hình hiển thị thực tế tăng cường (AR). Thay vào đó, mọi tương tác đều thông qua Siri kết hợp camera để nhận diện môi trường xung quanh. Người dùng có thể yêu cầu kính nhận diện tòa nhà, gợi ý món ăn dựa trên nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, chỉ đường, dịch biển báo hay hội thoại trực tiếp. Thiết bị cũng hỗ trợ đầy đủ tác vụ cơ bản như nghe gọi, nhắn tin, xem thông báo, lịch làm việc, nhắc nhở và điều khiển nhà thông minh.

Để tối ưu trọng lượng và thời lượng pin, kính của Apple sẽ không chạy ứng dụng độc lập. Mọi tác vụ nặng được chuyển sang xử lý trên iPhone và chỉ hỗ trợ các dòng iPhone đời mới.

Chiến lược của Apple là tận dụng hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ sẵn có. Các nhà phát triển không cần tạo ứng dụng riêng cho kính, mà chỉ cần cho phép Siri điều khiển sâu các tính năng bên trong ứng dụng iPhone của họ. Nhờ đó, người dùng có thể ra lệnh cho kính thực hiện tác vụ thông qua giọng nói.

Theo MacRumors, Apple bắt đầu tung ra công cụ điều khiển Siri mới trên bản thử nghiệm iOS 27.3 trong tháng 11, mở đường cho việc hỗ trợ ứng dụng bên thứ ba vào năm 2027. Hãng kỳ vọng lợi thế từ cộng đồng lập trình đông đảo trên App Store sẽ giúp kính thông minh sở hữu kho ứng dụng phong phú ngay khi ra mắt, thiết lập ưu thế vượt trội trước đối thủ Meta.

Trong khi đó, Mark Gurman cho biết phần cứng của kính gần như đã hoàn thiện, song tiến độ phát triển phần mềm và AI đang có dấu hiệu chậm trễ, khiến việc ra mắt năm 2027 chưa chắc chắn. Ngoài kính thông minh, Apple cũng đang phát triển tai nghe AirPods tích hợp camera để cung cấp dữ liệu môi trường cho Siri.

Tin đồn về kính thông minh Apple xuất hiện từ năm 2016, được mô tả có khả năng kết nối iPhone và hiển thị thông tin trước mắt người dùng. Tuy nhiên, sau một thập kỷ, sản phẩm vẫn chưa thành hiện thực, còn định hướng phát triển của hãng cũng nhiều lần thay đổi.

Huy Đức tổng hợp