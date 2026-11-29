Gần đây, iPhone 20 đã trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng công nghệ với nhiều thông tin rò rỉ về thiết kế mới, bao gồm màn hình cong bốn cạnh và khung titan in 3D. Tuy nhiên, một tin đồn đặc biệt đang gây lo ngại: phiên bản giới hạn iPhone 20 bằng gốm.

iPhone 20 có thể mang đến một phiên bản đầy thú vị.

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ người Trung Quốc, Fixed Focus Digital, họ đã phát hiện các linh kiện gốm được cho là dành cho iPhone 20. Mặc dù bài đăng này đã bị xóa, nhưng nhiều trang tin công nghệ đã nhanh chóng đưa tin về việc Apple đang sản xuất các linh kiện gốm với số lượng hạn chế, nhiều khả năng hướng đến một phiên bản giới hạn của iPhone 20. Các linh kiện này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật và sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt nếu vượt qua các bài kiểm tra cần thiết.

Tuy nhiên, việc sử dụng gốm sứ cho smartphone không phải là một ý tưởng đơn giản. Gốm sứ, mặc dù rất cứng và có khả năng chống ăn mòn, nhưng cũng rất dễ vỡ. Nếu iPhone 20 Ceramic Edition bị rơi, mặt lưng hoặc khung máy có thể bị sứt mẻ hoặc vỡ thành từng mảnh. Hơn nữa, gốm sứ là chất cách nhiệt, điều này có thể gây ra vấn đề lớn về tản nhiệt cho các linh kiện bên trong điện thoại.

Nhưng kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm không phải là đơn giản nên rất tốn kém.

Giá thành cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Gốm kỹ thuật cao cấp rất khó sản xuất và đòi hỏi quy trình xử lý nhiệt phức tạp, dẫn đến chi phí cao. Kết hợp với thiết kế không viền và các tính năng tiên tiến khác, iPhone 20 có thể trở thành chiếc điện thoại đắt nhất từ trước đến nay, với giá khởi điểm có thể lên tới 2.000 USD (51,67 triệu đồng), hoặc thậm chí là 3.000 USD (77,51 triệu đồng).

Mặc dù không phải là chiếc điện thoại gốm đầu tiên trên thị trường, nhưng iPhone 20 Ceramic Edition (nếu được ra mắt) có thể gặp phải những vấn đề tương tự như những sản phẩm trước đó. Chẳng hạn, chiếc Xiaomi Mi Mix 2 Special Edition với vỏ gốm đã từng gây ấn tượng mạnh nhưng cũng gặp phải tình trạng dễ vỡ sau một cú rơi.

Xiaomi Mi Mix 2 Special Edition vỏ gốm, nhưng đã thất bại.

Với những lo ngại này, người tiêu dùng sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào một chiếc iPhone 20 phiên bản gốm. Trong khi đó, Apple có thể biến chiếc iPhone 20 gốm thành một sự thất bại, ngay cả khi công ty chỉ sản xuất chúng với số lượng giới hạn nhằm hướng đến những người hâm mộ thực sự.