Apple chuẩn bị sản xuất số lượng lớn iPhone 18 tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số

Trong bối cảnh dòng máy cao cấp chưa đạt được sức hút bùng nổ như mong đợi, Apple đang rục rịch khởi động dây chuyền sản xuất quy mô lớn cho phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn vào cuối tháng 11. Động thái này cho thấy tập đoàn công nghệ Mỹ đang dồn toàn bộ nguồn lực vào thiết bị cốt lõi nhằm định hình lại cục diện kinh doanh trong giai đoạn tới.

Chiến lược phân bổ dây chuyền và kế hoạch chuỗi cung ứng

Dù các phiên bản iPhone 18 Pro cùng thiết bị màn hình gập đã xuất hiện vào tháng 9, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến phải đến tháng 3 mới chính thức ra mắt thị trường. Khi doanh số của dòng Pro chưa đáp ứng mục tiêu đề ra ban đầu, áp lực duy trì đà tăng trưởng đang dồn toàn bộ lên phiên bản tiêu chuẩn.

Ảnh dựng iPhone 18 dựa trên tin rò rỉ.

Theo dữ liệu rò rỉ từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo, quy trình lắp ráp hoàn chỉnh iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ bắt đầu vận hành từ cuối tháng 11. Các đơn đặt hàng linh kiện và động thái chuẩn bị kho bãi cho thấy Apple đang chủ động dự trữ một lượng hàng hóa rất lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường khi thiết bị chính thức lên kệ vào tháng 3/2027.

Vị thế trụ cột tài chính và hệ sinh thái sản phẩm mở rộng

Xét về cấu trúc kinh doanh của Apple, các phiên bản tiêu chuẩn luôn đóng vai trò là nguồn thu nòng cốt, đảm bảo dòng tiền ổn định trừ khi hãng áp đặt định giá bất hợp lý. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuỗi cung ứng phản ánh kỳ vọng rất cao của hãng vào sức mua của người dùng phổ thông đối với thế hệ mới.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, danh mục sản phẩm sắp tới còn có sự góp mặt của mẫu iPhone 18e với mức giá dễ tiếp cận hơn. Đồng thời, Apple cũng phát triển thế hệ thứ hai của mẫu iPhone Air siêu mỏng. Hiện tại, các thông số về iPhone Air 2 chưa có nhiều đột phá kỹ thuật toàn diện, chủ yếu tập trung nâng cấp bộ vi xử lý, cải thiện thời lượng pin và có khả năng tích hợp thêm cảm biến camera thứ hai ở mặt sau.

Lợi thế cạnh tranh về giá bán trước các đối thủ

Về phương diện định giá, dù chưa công bố con số chính thức, Apple đang đứng trước cơ hội mở rộng thị phần. Trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Samsung dự kiến sẽ điều chỉnh tăng giá đáng kể cho thế hệ Galaxy S27 ra mắt vào đầu năm tới, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể tạo bước ngoặt lớn nếu duy trì mức giá bán hợp lý và dễ tiếp cận đối với đa số khách hàng.