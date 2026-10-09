Apple chuẩn bị ra mắt màn hình điều khiển nhà thông minh và loạt thiết bị mới ngày 13/10

Apple vừa xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 13/10 với thông điệp chủ đạo mang tên “Welcome home”. Trọng tâm của chương trình được dự đoán sẽ xoay quanh hệ sinh thái thiết bị gia đình, đánh dấu bước chuyển mình lớn của hãng trong mảng công nghệ nhà thông minh.

Logo của Apple cho sự kiện ngày 13/10. Ảnh: @gergjoz/X.

Màn hình trung tâm hoàn toàn mới: Giao thoa giữa iPad và HomePod

Tâm điểm chú ý tại sự kiện lần này là thiết bị màn hình điều khiển nhà thông minh kích thước 6 inch hoàn toàn mới. Sản phẩm được thiết kế để kết hợp các tính năng nổi bật của máy tính bảng iPad và loa thông minh HomePod, phục vụ các tác vụ như quản lý thiết bị gia đình, gọi thoại FaceTime, trình chiếu video, tra cứu tin tức cũng như nhắc nhở lịch hẹn cá nhân.

Hệ thống vận hành chủ yếu dựa trên giọng nói thông qua sự hỗ trợ của trợ lý ảo Siri AI thế hệ mới. Về mặt kiểu dáng, Apple được cho là sẽ phân phối hai biến thể gồm bản treo tường cố định và bản để bàn. Phiên bản để bàn sở hữu thiết kế chân đế hình bán cầu gợi nhớ phong cách biểu tượng của iMac G4.

Ảnh dựng màn hình thông minh của Apple dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Bên cạnh giao diện cảm ứng trực quan, thiết bị dự kiến tích hợp camera cùng cảm biến nhận diện khoảng cách. Cụm cảm biến này giúp hệ thống tự động nhận biết vị trí của người dùng để điều chỉnh kích thước và nội dung giao diện sao cho tối ưu tầm nhìn. Mức giá mở bán dự kiến của mẫu màn hình thông minh này nằm ở mức khoảng 350 USD.

Nâng cấp phần cứng trên HomePod mini và Apple TV 4K

Cùng với thiết bị trung tâm mới, dòng sản phẩm loa HomePod mini thế hệ tiếp theo cũng được kỳ vọng sẽ trình làng. Mẫu loa mới sẽ bổ sung thêm nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt, đồng thời tích hợp chip mạng N1 nhằm tăng cường băng thông và độ ổn định cho các kết nối Wi-Fi lẫn Bluetooth. Thiết bị cũng trang bị bộ xử lý dòng S đời mới nhằm tối ưu hóa các lệnh xử lý của Siri AI.

Trong khi đó, đầu thu Apple TV 4K thế hệ mới hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng khi sở hữu bộ xử lý A19 hoặc A19 Pro kết hợp dung lượng RAM nâng cấp. Thiết bị cũng sử dụng chip mạng N1, hỗ trợ nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence và đi kèm phụ kiện điều khiển từ xa Siri phiên bản cải tiến.

Mở rộng hệ sinh thái với camera an ninh và chuông cửa

Bên cạnh các phần cứng truyền thống, nguồn tin từ The Verge cho thấy Apple đang hợp tác cùng LG để hoàn thiện danh mục thiết bị thông minh đa dạng hơn. Các sản phẩm này bao gồm chuông cửa tích hợp camera, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và camera an ninh đặt trong nhà.

Về phân khúc máy tính bảng, mẫu iPad mini thế hệ mới cũng có khả năng xuất hiện với tấm nền OLED cùng vi xử lý A20 Pro mạnh mẽ và chuẩn kháng nước cải tiến. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ 9to5Mac, màn hình của máy nhiều khả năng vẫn giữ nguyên tần số quét tiêu chuẩn 60 Hz thay vì nâng cấp lên mức cao hơn.

Hiện tại, Apple chưa thông báo lịch trình phát sóng trực tiếp hay giới thiệu qua video họp báo. Dù vậy, hãng đã gửi thư mời tham gia sự kiện trải nghiệm thực tế “Apple Experience” tại New York vào sáng ngày 13/10 theo giờ địa phương, nơi giới truyền thông sẽ được tiếp cận toàn bộ dải sản phẩm mới cùng lúc. Các dòng máy tính Mac thế hệ mới được dự đoán sẽ xuất hiện ở một thời điểm khác sau tháng 10.