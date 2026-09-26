Apple chuẩn bị ra mắt 3 thiết bị mới vào tháng 10: Đột phá từ MacBook Pro cảm ứng và HomePad

Sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 9 hàng năm thường được biết đến là tâm điểm dành riêng cho các dòng sản phẩm di động chủ lực gồm iPhone, Apple Watch và AirPods. Tuy nhiên, sau sức nóng từ dải sản phẩm mới nhất, đường đua công nghệ của tập đoàn công nghệ Mỹ được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ khi hàng loạt thiết bị quan trọng khác chuẩn bị ra mắt ngay trong tháng 10 tới đây.

Đợt làm mới sản phẩm lần này không chỉ tập trung vào việc gia tăng hiệu năng định kỳ mà còn mang ý nghĩa tái định nghĩa phân khúc người dùng, đặc biệt là với dòng máy tính xách tay cao cấp và danh mục thiết bị điều khiển nhà thông minh vốn đã lâu chưa nhận được bản nâng cấp lớn.

MacBook Pro thế hệ mới: Cú nhảy vọt với màn hình cảm ứng và tấm nền OLED

Tâm điểm chú ý lớn nhất của sự kiện tháng 10 hướng về dòng máy tính xách tay MacBook Pro. Nếu các báo cáo rò rỉ trở thành hiện thực, đây sẽ là sự thay đổi thiết kế mang tính bước ngoặt sâu sắc nhất của dòng sản phẩm này trong nhiều năm qua.

Đột phá đáng chú ý đầu tiên là việc Apple lần đầu tiên đưa công nghệ màn hình cảm ứng lên máy tính xách tay. Trong nhiều năm qua, hãng luôn giữ vững nguyên tắc duy trì ranh giới trải nghiệm tách biệt hoàn toàn giữa máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook. Việc trang bị cảm ứng trên MacBook Pro sẽ mở ra phương thức thao tác trực tiếp, thay đổi hoàn toàn thói quen tương tác của giới sáng tạo nội dung và kỹ sư phần mềm trên nền tảng macOS.

Bên cạnh cơ chế tương tác mới, mẫu máy cao cấp này còn được kỳ vọng trang bị tấm nền OLED thế hệ mới mang lại độ tương phản vượt trội và khả năng tái tạo màu sắc chuẩn xác. Ngôn ngữ thiết kế dự kiến bổ sung khu vực hiển thị Dynamic Island tương tự dòng điện thoại thông minh, đồng thời tích hợp modem mạng di động do chính kỹ sư của Apple tự nghiên cứu và chế tạo.

Apple TV 4K tái xuất: Nền tảng Apple Intelligence và sức mạnh chip A19

Kể từ phiên bản nâng cấp phần cứng vào năm 2022, dòng thiết bị giải trí truyền hình Apple TV 4K đã trải qua 4 năm chưa có phiên bản thay thế. Khoảng lặng công nghệ này sắp chấm dứt khi thế hệ thiết bị kế tiếp chuẩn bị xuất hiện với nhiều tinh chỉnh mang tính nền tảng.

Theo các thông tin kỹ thuật rò rỉ, thế hệ Apple TV 4K mới sẽ được trang bị dòng vi xử lý A19 hoặc A19 Pro. Sự xuất hiện của con chip tiến trình hiện đại giúp thiết bị có đủ năng lực tính toán để vận hành mượt mà hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence cùng trợ lý ảo Siri thế hệ mới nhất.

Sự nâng cấp về mặt vi kiến trúc biến chiếc hộp truyền hình trở thành trung tâm xử lý dữ liệu trọng yếu cho toàn bộ hệ thống nhà thông minh, thay vì chỉ đảm nhiệm tác vụ phát nội dung giải trí thông thường. Mức giá bán thương mại của phiên bản mới vẫn đang là dấu hỏi, trong bối cảnh model hiện tại duy trì mức giá xuất xưởng khởi điểm 199 USD (tương đương khoảng 5,2 triệu đồng).

HomePad: Mảnh ghép hoàn thiện không gian nhà thông minh

Bên cạnh hai sản phẩm truyền thống, sự xuất hiện của một thiết bị hoàn toàn mới mang tên mã "HomePad" nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới quan sát. Đây là tên gọi ngầm định của thị trường dành cho dòng sản phẩm hiển thị thông minh kết hợp loa mà tập đoàn đang trong quá trình phát triển.

Thiết bị được thiết kế đóng vai trò như một bảng điều khiển trung tâm cố định cho gia đình, liên kết trực tiếp với toàn bộ hạ tầng thiết bị kết nối trong nhà thông minh. Các thông số phần cứng cốt lõi được ghi nhận bao gồm:

Màn hình cảm ứng: Tấm nền hiển thị chất lượng cao tích hợp sẵn camera phục vụ liên lạc hình ảnh.

Giao diện điều khiển chuyên biệt: Tối ưu hóa cho môi trường gia đình với các tiện ích widget, quản lý album ảnh, lịch làm việc, ghi chú cá nhân và phát nhạc trực tuyến.

Hạt nhân điều khiển AI: Vận hành trực tiếp dựa trên sự hỗ trợ của trợ lý ảo Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Dù các thông số kỹ thuật chính thức cần chờ đợi công bố tại sự kiện, những chuyển động phần cứng mới cho thấy Apple đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống thường nhật, đưa trải nghiệm đa nền tảng trở nên gắn kết chặt chẽ hơn.