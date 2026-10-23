Apple chính thức gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập

Ngày 23/10, Apple chính thức bước vào thị trường điện thoại màn hình gập với mẫu iPhone Duo, đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất của dòng iPhone kể từ khi ra mắt gần hai thập kỷ trước. Theo Reuters, sự xuất hiện của thiết bị này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho phân khúc smartphone gập, nơi Samsung và Huawei đã có nhiều năm phát triển sản phẩm nhưng vẫn chưa thể đưa thiết kế này trở nên phổ biến như điện thoại truyền thống.

iPhone Duo cũng là sản phẩm mang ý nghĩa đặc biệt đối với John Ternus, tân Giám đốc điều hành Apple, người từng phụ trách mảng kỹ thuật phần cứng và chính thức tiếp quản vị trí lãnh đạo vào tháng 9/2026. Thành công của thiết bị được xem là phép thử quan trọng đối với chiến lược đổi mới sản phẩm dưới thời CEO mới.

iPhone Duo đánh dấu lần đầu tiên Apple tham gia thị trường smartphone màn hình gập, mở ra giai đoạn mới trong cuộc cạnh tranh với Samsung và Huawei. Ảnh: Reuters.

Ngay từ khi mở đặt trước vào ngày 16/10, iPhone Duo đã ghi nhận sức mua đáng chú ý. Chỉ sau ít phút, thời gian giao hàng dự kiến của một số đơn đặt trước bị đẩy lùi đến cuối tháng 1/2027 do nhu cầu vượt quá nguồn cung. Apple mô tả phản ứng ban đầu của khách hàng là vượt xa những gì hãng mong đợi.

Tại Sydney, Australia, một trong những địa điểm đầu tiên mở bán iPhone Duo, nhiều khách hàng đã xếp hàng trước Apple Store từ sáng sớm ngày 23/10. Một người mua là kỹ sư Simon Krishnan, 48 tuổi, đã chi 3.899 AUD, tương đương khoảng 2.734 USD, để sở hữu phiên bản dung lượng 512GB. Dù thừa nhận đây là món đồ công nghệ đắt đỏ, ông vẫn quyết định trải nghiệm thiết kế mới của Apple.

Về thiết kế, iPhone Duo sở hữu màn hình chính 7,6 inch khi mở ra và màn hình ngoài 5,4 inch khi gập lại. Thiết bị sử dụng khung titan, chip A20 Pro cùng giao diện iOS được tối ưu cho khả năng đa nhiệm trên màn hình lớn. Đặc biệt, hệ thống bản lề chắc chắn với nếp gấp khó nhận thấy là một trong những yếu tố được giới công nghệ đánh giá tích cực sau thời gian trải nghiệm.

iPhone Duo gây chú ý với màn hình gập 7,6 inch, khung titan và thiết kế bản lề được Apple đầu tư phát triển. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, những phản hồi ban đầu không hoàn toàn thuận lợi. Một số chuyên gia cho rằng Apple vẫn phải đánh đổi nhiều tính năng để tạo ra thiết kế gập, đặc biệt là việc thiếu camera tele. Bên cạnh đó, nhiều ứng dụng bên thứ ba chưa được tối ưu hoàn toàn cho kích thước màn hình mới, khiến trải nghiệm thực tế chưa đồng đều.

Nhà bình luận công nghệ John Gruber nhận xét iPhone Duo mang đến trải nghiệm thú vị nhưng vẫn tạo cảm giác giống một nguyên mẫu được hoàn thiện kỹ lưỡng hơn là sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Trong khi đó, YouTuber công nghệ Marques Brownlee cho rằng người dùng chủ yếu nhắn tin, lướt mạng xã hội và duyệt web có thể chưa cần bỏ ra khoảng 2.000 USD để chuyển sang thiết bị này.

Dù sở hữu thiết kế mới lạ, iPhone Duo vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng sử dụng thực tế và những tính năng phải đánh đổi. Ảnh: Reuters.

Mức giá cũng là rào cản đáng kể. Tại Mỹ, iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD, trong khi giá chính thức tại Việt Nam từ 64,999 triệu đồng. Với phân khúc cao cấp như vậy, sản phẩm trước mắt được nhận định phù hợp hơn với nhóm khách hàng yêu thích công nghệ mới, thay vì người dùng phổ thông.

Bên cạnh giá bán, tình trạng khan hàng đang trở thành thách thức lớn của Apple. Theo Reuters, nguồn cung tại Mỹ, Australia, Canada, Mexico và nhiều quốc gia châu Âu vẫn hạn chế. Tại Trung Quốc, Pháp, Hong Kong, Ấn Độ và Nhật Bản, việc nhận máy chủ yếu dành cho khách hàng đã đặt hàng trực tuyến. Điều này cho thấy Apple cần giải quyết bài toán sản xuất nếu muốn duy trì sức hút sau giai đoạn mở bán.

Dù còn nhiều tranh luận, giới phân tích vẫn đánh giá sự gia nhập của Apple có thể thay đổi đáng kể thị trường điện thoại gập. Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch hãng nghiên cứu IDC, nhận định sức ảnh hưởng của Apple có khả năng đưa dòng thiết bị này tiếp cận đông đảo người tiêu dùng hơn.

IDC dự báo Apple có thể chiếm 44% giá trị thị trường điện thoại gập năm 2026 với khoảng 31% lượng thiết bị xuất xưởng. Đến năm 2027, hãng được kỳ vọng sẽ vươn lên dẫn đầu phân khúc cả về doanh số lẫn giá trị.

Sự xuất hiện của iPhone Duo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường điện thoại gập, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh lên Samsung và Huawei. Ảnh: Reuters.

Sự xuất hiện của iPhone Duo không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược sản phẩm của Apple mà còn mở ra giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn với Samsung và Huawei. Tuy nhiên, để thực sự định hình lại thị trường smartphone, Apple sẽ phải chứng minh rằng điện thoại màn hình gập không chỉ hấp dẫn bởi thiết kế mới lạ mà còn mang đến giá trị sử dụng xứng đáng với mức giá cao.