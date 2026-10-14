Apple chính thức công bố màn hình thông minh HomeView tích hợp Siri AI, giá từ 299 USD

Apple vừa chính thức giới thiệu HomeView, thiết bị màn hình thông minh kích thước 7 inch được định vị là trung tâm điều khiển nhà thông minh, liên lạc gia đình và giải trí đa phương tiện. Với mức giá niêm yết 299 USD (tương đương khoảng 7,7 đến 7,9 triệu đồng), HomeView đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng công nghệ Mỹ trong việc mang trí tuệ nhân tạo vào không gian sống thường nhật.

Thiết kế phần cứng linh hoạt và khả năng hiển thị thích ứng

Về mặt kết cấu, Apple HomeView trang bị màn hình cảm ứng 7 inch gắn kết với phần chân đế loa hình vòm thông qua khớp nối làm từ thép không gỉ. Cấu trúc cơ học này cho phép người dùng tùy ý tinh chỉnh độ nghiêng để đạt góc nhìn tối ưu khi đặt trên các bề mặt phẳng như bàn làm việc, kệ bếp hay đầu giường ngủ.

Phiên bản đặt bàn tiêu chuẩn cung cấp 4 tùy chọn màu sắc gồm Bạc, Xám không gian, Hồng và Starlight. Bên cạnh đó, Apple còn giới thiệu biến thể treo tường với 2 tông màu Bạc và Xám không gian, hỗ trợ tương thích với 3 hệ thống giá đỡ chuyên dụng do đối tác Schneider Home phát triển.

Không chỉ sở hữu thiết kế công thái học, tấm nền của HomeView còn được tích hợp cảm biến đo sáng môi trường để tự động hạ độ sáng dịu nhẹ vào ban đêm. Đặc biệt, giao diện hiển thị có khả năng thích ứng linh hoạt: hệ thống sẽ tự động chuyển sang layout tối giản với các ký tự và biểu tượng lớn hơn khi nhận biết người dùng đang đứng ở khoảng cách xa.

Trí tuệ nhân tạo Siri AI và cơ chế cá nhân hóa đa người dùng

Điểm nhấn công nghệ nổi bật nhất trên HomeView là hệ thống nhận diện khuôn mặt hỗ trợ tối đa 6 hồ sơ thành viên riêng biệt trong cùng một gia đình. Khi một người bước tới trước màn hình, thiết bị sẽ tự động tải giao diện người dùng tương ứng bao gồm các ứng dụng thường dùng, widget yêu thích và dữ liệu cá nhân.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, Apple áp dụng cơ chế xác thực kép: các mục nhạy cảm như lịch trình công việc hay tin nhắn riêng tư chỉ hiển thị khi HomeView vừa xác thực khuôn mặt thành công, vừa định vị được chiếc iPhone hoặc iPad của người đó đang ở gần trong trạng thái mở khóa. Những nội dung sinh hoạt chung như album ảnh gia đình hay danh sách phát bài hát vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng để mọi người cùng sử dụng.

Thiết bị được trang bị phiên bản Siri AI mới với khả năng hiểu ngữ cảnh sâu và kho tri thức mở rộng. Khi phối hợp cùng hệ sinh thái Apple Intelligence, trợ lý ảo có thể truy xuất dữ liệu từ ứng dụng Lịch, Tin nhắn hoặc Apple Music để đưa ra đề xuất mang tính cá nhân hóa cao. Các phiên trò chuyện hoặc tác vụ dở dang trên HomeView có thể chuyển tiếp liền mạch sang iPhone, iPad, máy Mac, Apple Watch hoặc Apple Vision Pro. Hiện tại, Siri AI trên HomeView hoạt động dưới dạng thử nghiệm (beta) và giới hạn ở ngôn ngữ tiếng Anh.

Trung tâm kiểm soát thiết bị gia đình và giải trí đa nhiệm

HomeView đóng vai trò như bảng điều khiển trung tâm trong ngôi nhà hiện đại, hỗ trợ người dùng quản lý hệ thống đèn chiếu sáng, nhiệt độ điều hòa, rèm cửa và khóa thông minh thông qua thao tác chạm hoặc ra lệnh giọng nói. Thiết bị hỗ trợ hiển thị luồng video trực tiếp từ tối đa 9 camera an ninh cùng lúc.

Khi kết hợp với các gói thuê bao iCloud+ phù hợp, HomeView có thể phân loại đối tượng xuất hiện trước ống kính như con người, thú cưng, phương tiện giao thông hoặc bưu kiện. Ngoài ra, mic thoại tích hợp sẵn khả năng nhận dạng âm thanh từ chuông báo khói hoặc cảm biến khí CO để lập tức phát đi cảnh báo nguy cấp đến thiết bị di động của gia chủ.

Đối với trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày, HomeView hỗ trợ gọi video FaceTime với công nghệ tự động căn chỉnh khung hình theo chủ thể di động, phát nhạc qua Apple Music kèm lời đồng bộ, xem Apple TV và nghe Podcast. Tính năng Intercom cho phép gửi bản tin thoại nhanh đến từng phòng hoặc toàn bộ ngôi nhà. Trong không gian bếp, thiết bị hỗ trợ chuyển đổi công thức món ăn từ các trang web thành quy trình từng bước, đồng thời cho phép chuyển tiếp nhanh bài hát đang phát từ iPhone sang HomeView bằng một chạm cự ly gần.

Giá bán và lộ trình phát hành

Apple HomeView có mức giá niêm yết 299 USD cho cả hai cấu hình đặt bàn và treo tường. Thiết bị chính thức cho phép đặt hàng từ ngày 13/10/2026 và tiến hành giao hàng từ ngày 13/11/2026 tại các quốc gia gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc, New Zealand và Ấn Độ. Thị trường Singapore sẽ tiếp cận sản phẩm từ ngày 15/10/2026, trong khi Nam Phi phân phối thông qua kênh đại lý ủy quyền.

Đáng chú ý, HomeView chưa thể phân phối tại thị trường Liên minh Châu Âu (EU) do những rào cản pháp lý liên quan đến việc triển khai Siri AI trên hệ điều hành của Apple tại khu vực này. Hiện hãng vẫn chưa công bố kế hoạch mở bán chính thức sản phẩm tại thị trường Việt Nam.