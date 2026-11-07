Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple chiếm 50% tổng doanh thu smartphone toàn cầu trong quý III, mức cao nhất từ trước đến nay của hãng.

Samsung xếp thứ 2 về thị phần doanh thu với 19%. Những vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Xiaomi (6%), Oppo (5%) và Vivo (4%).

Đối với Apple, doanh thu quý III năm nay cao hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng phân tích cho rằng lý do đến từ nhu cầu ổn định với dòng iPhone 17, cũng như sự đón nhận tích cực dành cho iPhone 18 Pro.

Giám đốc nghiên cứu Tarun Pathak từ Counterpoint Research nhận định Apple sở hữu lợi thế định giá, cho phép chuyển chi phí bổ sung sang người dùng mà không ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu. Táo khuyết vẫn là thương hiệu chống chịu tốt nhất trước biến động thị trường.

Apple cũng tạo ra kỷ lục mới khi giá bán trung bình (ASP) của iPhone trong quý III đạt mốc cao nhất từ trước đến nay (1.031 USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Việc ASP tăng một phần đến từ giá khởi điểm đắt hơn của iPhone 18 Pro, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn không ra mắt trong tháng 9, kết hợp với tăng giá model cũ. Những yếu tố này giúp doanh thu Apple tăng mạnh trong bối cảnh thị trường đầy thách thức", Pathak cho biết.

Doanh thu Samsung cũng tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái khi ASP tăng 21%, đạt 367 USD. Mức tăng này đến từ việc điều chỉnh giá bán một số mẫu Galaxy A, trong khi Galaxy S26 Ultra và Z Fold8 ghi nhận doanh số tích cực.

ASP của Xiaomi cũng tăng trưởng 2 con số nhờ nâng giá sản phẩm, chú trọng vào phân khúc tầm trung và cận cao cấp thay vì giá rẻ. Trong đó, dòng Redmi Note 15 và Xiaomi 17T đóng góp doanh thu lớn nhất tại những thị trường trọng điểm.

Doanh thu của Oppo và Vivo quý III lần lượt giảm 26% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Counterpoint Research, 2 thương hiệu này đều thu hẹp hoạt động tại các thị trường không trọng điểm, tập trung vào những dòng chủ lực để củng cố vị thế thương hiệu và thúc đẩy doanh thu.

Nhìn chung, doanh thu toàn thị trường smartphone quý III đạt 114 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc ASP tăng 27%, đạt 442 USD, cũng góp phần bù đắp sự sụt giảm về lượng máy bán ra.