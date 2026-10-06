Apple chỉ cách vệ sinh iPhone nhanh gọn, không lo hư hỏng máy

Không phải vết nào trên iPhone cũng là vết xước

Điện thoại thường xuyên được bỏ trong túi quần, đặt trên bàn hoặc tiếp xúc với nhiều vật dụng khác nhau. Vì vậy, những dấu vết xuất hiện trên bề mặt máy chưa chắc đã là vết xước thực sự.

Theo Apple, trên một số mẫu điện thoại iPhone sử dụng kính nhám hoặc Ceramic Shield, vật liệu từ những đồ vật tiếp xúc với máy, chẳng hạn vải denim hoặc các vật dụng trong túi, có thể bám lên bề mặt và tạo cảm giác giống như bị trầy xước. Trong nhiều trường hợp, những dấu vết này có thể được loại bỏ sau khi vệ sinh đúng cách.

Apple cũng khuyến cáo nên vệ sinh iPhone sớm nếu thiết bị tiếp xúc với những thứ có thể gây bẩn hoặc ảnh hưởng đến bề mặt như bụi, cát, mực, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, axit, thực phẩm có tính axit hoặc kem dưỡng da.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người có thói quen để điện thoại trong túi cùng nhiều vật dụng khác hoặc thường xuyên sử dụng máy trong môi trường dễ bám bụi, dầu và mỹ phẩm.

Cách vệ sinh iPhone đơn giản

Quy trình Apple khuyến nghị khá đơn giản. Trước khi vệ sinh, người dùng nên rút tất cả dây cáp và tắt iPhone. Sau đó, dùng một miếng vải mềm, không xơ và chỉ hơi ẩm để lau thiết bị. Khăn lau kính hoặc khăn sợi nhỏ là những lựa chọn phù hợp.

Điểm quan trọng là khăn chỉ nên hơi ẩm chứ không được ướt sũng. Trong quá trình lau, cần tránh để hơi ẩm lọt vào các khe hở của iPhone. Apple cũng khuyến cáo không sử dụng khí nén để vệ sinh thiết bị.

Apple khuyến nghị cách vệ sinh iPhone đơn giản, tránh làm ảnh hưởng đến lớp phủ bảo vệ của thiết bị

Với việc làm sạch thông thường, người dùng cũng không cần tìm mua những bộ dung dịch vệ sinh chuyên dụng đắt tiền. Apple lưu ý rằng các sản phẩm làm sạch và vật liệu có tính mài mòn có thể làm giảm độ bền của lớp phủ chống dầu, chống bám dấu vân tay trên iPhone, đồng thời có khả năng gây xước bề mặt.

Vì vậy, việc xịt trực tiếp dung dịch lên màn hình hoặc dùng khăn, giấy có tính mài mòn để chà mạnh không phải là cách vệ sinh nên duy trì.

Trong trường hợp cần khử trùng bề mặt ngoài của iPhone, Apple hiện cho phép sử dụng khăn lau chứa cồn isopropyl 70%, cồn etylic 75% hoặc khăn lau khử trùng Clorox để lau nhẹ nhàng các bề mặt bên ngoài. Người dùng cần kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm và tuyệt đối không dùng loại đã hết hạn.

Apple đồng thời lưu ý không sử dụng sản phẩm chứa chất tẩy hoặc hydrogen peroxide, không nhúng iPhone vào bất kỳ dung dịch vệ sinh nào và phải tránh để hơi ẩm lọt vào các khe hở. Sau khi khử trùng, có thể dùng một miếng vải mềm, không xơ và hơi ẩm với nước để lau lại.

Lau đúng cách để không làm hỏng lớp phủ của iPhone

Một sai lầm dễ gặp là cho rằng lau càng mạnh hoặc sử dụng càng nhiều dung dịch thì điện thoại càng sạch. Trên thực tế, Apple khuyến cáo chỉ nên sử dụng vải mềm, không xơ và tránh lau quá mức. Hãng cũng khuyên không sử dụng bình xịt, chất tẩy trắng hoặc vật liệu mài mòn và không phun trực tiếp chất tẩy rửa lên thiết bị.

Đặc biệt, lớp phủ chống dầu trên iPhone vốn có tác dụng hạn chế dấu vân tay sẽ hao mòn dần theo thời gian sử dụng. Các sản phẩm vệ sinh không phù hợp hoặc thao tác chà xát mạnh có thể khiến lớp phủ này xuống cấp nhanh hơn.

Vì vậy, để vệ sinh iPhone sạch mà không vô tình làm ảnh hưởng đến thiết bị, người dùng không cần thiết phải thực hiện quy trình quá phức tạp. Tắt máy, rút cáp, dùng khăn mềm hơi ẩm, lau nhẹ và tránh để nước lọt vào các khe hở là những nguyên tắc cơ bản cần nhớ. Khi cần khử trùng, hãy sử dụng đúng loại sản phẩm mà Apple cho phép thay vì tùy tiện dùng các loại dung dịch vệ sinh gia dụng.