Apple chạm mốc vốn hóa 5.110 tỷ USD vượt Nvidia khi mở bán mẫu điện thoại gập iPhone Duo

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, giá trị vốn hóa của Apple đã có thời điểm chạm ngưỡng khoảng 5.110 tỷ USD, chính thức vượt qua Nvidia để giành lại vị trí tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới. Cột mốc này diễn ra trùng thời điểm tập đoàn công nghệ Mỹ bắt đầu mở bán chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo.

Biến động vốn hóa giữa Apple và Nvidia trong phiên giao dịch

Dữ liệu từ Google Finance do Yahoo Finance dẫn lại cho thấy trong phiên ngày 23/10, giá cổ phiếu Apple từng đạt mốc kỷ lục hơn 351 USD theo ghi nhận từ 9to5Mac. Tại thời điểm đạt đỉnh, giá trị vốn hóa của Apple đạt khoảng 5.110 tỷ USD, cao hơn mức 5.090 tỷ USD của Nvidia với mức chênh lệch xấp xỉ 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời vào cuối phiên đã làm thay đổi vị thế dẫn đầu. Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu Apple hạ 0,14% xuống mức 347,73 USD. Cổ phiếu Nvidia cũng giảm 0,59% nhưng vẫn giữ được vị trí số một với mức vốn hóa khoảng 5.094 tỷ USD.

Tác động từ sự kiện mở bán iPhone Duo trên toàn cầu

Việc vốn hóa Apple lập đỉnh ngắn hạn diễn ra đúng ngày mở bán chính thức iPhone Duo. Đây là thiết bị đánh dấu sự gia nhập của Apple vào thị trường thiết bị gập cao cấp, sở hữu mức giá khởi điểm 1.999 USD và được phát hành đợt đầu tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhu cầu ban đầu dành cho iPhone Duo ghi nhận mức tăng vượt nguồn cung sẵn có. Theo Yahoo Finance, thời gian giao hàng đối với một số phiên bản cấu hình đã bị kéo dài sang tận cuối tháng 1/2027. Đánh giá về tình hình phân phối, ông Greg Joswiak, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, xác nhận lượng đặt hàng trước đạt mức rất cao, đồng thời phủ nhận các luồng thông tin cho rằng hãng gặp sự cố nghiêm trọng trong dây chuyền sản xuất.

Sự luân chuyển dòng vốn giữa làn sóng phần cứng và hạ tầng AI

Khoảng cách định giá thu hẹp giữa hai tập đoàn phản ánh sự dịch chuyển trong tâm lý giới đầu tư. Theo số liệu từ Investing.com, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 11% so với mức đỉnh ngày 6/10. Ngược lại, giá trị cổ phiếu Apple tăng khoảng 4,3% trong cùng khoảng thời gian.

Thị trường hiện có xu hướng xem xét lại mức định giá của nhóm doanh nghiệp chip AI sau giai đoạn tăng trưởng nóng, đặc biệt là bài toán về quy mô chi phí đầu tư hạ tầng cũng như thời gian thu hồi vốn thực tế. Trong khi đó, Apple hưởng lợi từ chu kỳ công bố thiết bị mới trong tháng 10 và kỳ vọng vào báo cáo tài chính quý dự kiến công bố ngày 2/11.