Apple cắt giảm ngân sách liên quan đến AI

Apple đang cắt giảm ngân sách dành cho nhân viên sử dụng các công cụ AI. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Tập đoàn công nghệ Apple đang cắt giảm ngân sách dành cho nhân viên sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong nỗ lực kiểm soát chi phí, dù vẫn tìm cách mở rộng ứng dụng công nghệ này trong hoạt động kinh doanh.

Bloomberg News ngày 4/11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Apple đã giảm hạn mức chi tiêu hằng ngày cho AI của một số kỹ sư từ 300 USD xuống còn 200 USD trong tháng trước.

Công ty cũng đang cân nhắc tiếp tục hạ hạn mức này xuống 100 USD/ngày đối với một số nhóm kỹ sư.

Trong khi đó, một số bộ phận không thuộc khối kỹ thuật hiện đã phải tuân thủ hạn mức chi tiêu 100 USD/ngày và con số này có thể tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 25 USD/ngày.

Theo Bloomberg, những nhân viên cần sử dụng các công cụ AI vượt hạn mức vẫn có thể đề nghị lãnh đạo cấp cao phê duyệt ngoại lệ.

Ngân sách nói trên được dùng để chi trả cho các "token" AI, đơn vị dữ liệu được các mô hình trí tuệ nhân tạo xử lý, chẳng hạn như ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic và Gemini của Google.

Động thái của Apple phản ánh xu hướng chung trong ngành công nghệ, khi các doanh nghiệp bắt đầu xem xét chặt chẽ hơn chi phí liên quan đến AI, sau giai đoạn đầu khuyến khích nhân viên ứng dụng rộng rãi công nghệ này.

Xu hướng thắt chặt chi tiêu cho AI cũng đang xuất hiện tại các doanh nghiệp khác.

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây đã hạn chế quyền truy cập vào một số công cụ AI hỗ trợ lập trình, sau khi đánh giá hiệu quả làm việc và các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro./.