Apple cắt giảm ngân sách dành cho AI của nhân viên trong nỗ lực kiểm soát chi phí

Apple đang cắt giảm ngân sách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho nhân viên trong nỗ lực kiểm soát chi phí vận hành. Động thái này gây chú ý bởi tập đoàn công nghệ Mỹ vẫn đang thúc đẩy việc ứng dụng AI vào phát triển phần mềm, kỹ thuật và nhiều hoạt động nội bộ.

Theo Reuters, dẫn thông tin từ Bloomberg, Apple đã âm thầm điều chỉnh hạn mức chi tiêu AI của một số kỹ sư từ tháng 10. Cụ thể, khoản ngân sách tối đa mỗi ngày được giảm từ 300 USD xuống còn 200 USD, tương đương mức cắt giảm khoảng 33%.

Apple gây chú ý khi giảm hạn mức sử dụng AI của một số kỹ sư từ 300 USD xuống còn 200 USD mỗi ngày.

Đáng chú ý, Apple đang cân nhắc tiếp tục hạ hạn mức của một số nhóm kỹ thuật xuống 100 USD mỗi ngày. Nếu được triển khai, mức ngân sách này sẽ chỉ còn một phần ba so với hạn mức 300 USD trước đó.

Không chỉ bộ phận kỹ thuật, các nhóm nhân viên ngoài lĩnh vực phát triển phần mềm cũng có thể chịu ảnh hưởng. Theo Bloomberg, nhiều nhóm hiện được cấp hạn mức 100 USD mỗi ngày, nhưng Apple đang xem xét giảm xuống mức thấp nhất 25 USD đối với một số bộ phận.

Các khoản ngân sách nói trên được sử dụng để thanh toán chi phí vận hành những công cụ AI tạo sinh, bao gồm ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic và Gemini của Google. Chi phí được tính dựa trên lượng token, đơn vị xử lý dữ liệu đầu vào và đầu ra của mô hình AI.

Apple tiếp tục xem xét cắt giảm ngân sách AI dành cho nhiều bộ phận nhằm kiểm soát chi phí vận hành.

Trong môi trường phát triển phần mềm, mức tiêu thụ token có thể tăng nhanh khi kỹ sư sử dụng AI để viết mã, phân tích hệ thống, kiểm tra lỗi hoặc xử lý những tác vụ phức tạp. Vì vậy, các nhóm kỹ thuật thường được phân bổ ngân sách cao hơn so với những bộ phận khác.

Dù siết hạn mức, Apple không có ý định cấm nhân viên sử dụng AI. Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề, nhân viên có nhu cầu vượt ngân sách để đáp ứng công việc vẫn có thể đề nghị lãnh đạo cấp cao phê duyệt ngoại lệ.

Bên cạnh đó, một số nhóm được khuyến khích chuyển sang sử dụng những mô hình AI có chi phí thấp hơn hoặc các giải pháp vận hành trực tiếp trên thiết bị. Cách tiếp cận này có thể giúp giảm chi phí sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, đồng thời tận dụng khả năng xử lý của phần cứng hiện có.

Dù siết chặt ngân sách, Apple vẫn cho phép nhân viên đề xuất tăng hạn mức sử dụng AI khi có nhu cầu công việc.

Tuy nhiên, hiệu quả tiết kiệm thực tế của chính sách mới vẫn chưa rõ ràng. Bloomberg cho biết một số nhân viên Apple nhận định rất ít người sử dụng hết hạn mức 300 USD mỗi ngày trước khi bị điều chỉnh. Điều đó đồng nghĩa việc giảm trần ngân sách chưa chắc tạo ra khoản tiết kiệm tương ứng với tỷ lệ cắt giảm được công bố.

Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh chi phí đầu tư và vận hành AI ngày càng trở thành vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp công nghệ. Sau giai đoạn khuyến khích nhân viên tích cực thử nghiệm công cụ AI, nhiều công ty bắt đầu đánh giá kỹ hơn hiệu quả thực tế so với số tiền phải bỏ ra.

Theo Reuters, Goldman Sachs cũng đã hạn chế quyền truy cập một số công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI sau quá trình xem xét năng suất và rủi ro quản lý. Điều này cho thấy việc kiểm soát chi phí AI không chỉ diễn ra tại Apple mà đang trở thành xu hướng đáng chú ý trong giới doanh nghiệp.

Chi phí vận hành AI ngày càng trở thành bài toán lớn đối với các tập đoàn công nghệ trên thế giới.

Thông tin về việc cắt giảm ngân sách xuất hiện khi Apple vẫn tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Trong năm tài chính 2026, chi phí nghiên cứu và phát triển của tập đoàn được báo cáo tăng khoảng 32%, lên 45,8 tỷ USD, một phần do các khoản đầu tư liên quan đến hạ tầng và AI.

Việc vừa mở rộng ứng dụng AI vừa giới hạn chi phí sử dụng cho thấy Apple đang tìm cách cân bằng giữa tham vọng công nghệ và hiệu quả tài chính. Thay vì khuyến khích sử dụng AI không giới hạn, tập đoàn muốn kiểm soát nguồn lực chặt chẽ hơn và ưu tiên những ứng dụng thực sự mang lại giá trị.

Ở thời điểm đăng tải thông tin, Apple chưa đưa ra phản hồi chính thức về các thay đổi được Bloomberg tiết lộ. Phạm vi áp dụng đầy đủ và mức tiết kiệm kỳ vọng từ chính sách mới vì thế vẫn chưa được công bố.

Việc điều chỉnh ngân sách AI cho thấy Apple đang chú trọng hơn đến hiệu quả kinh tế của công nghệ trong hoạt động nội bộ.

Động thái của Apple cũng đặt ra câu hỏi lớn đối với ngành công nghệ khi AI ngày càng phổ biến trong môi trường làm việc. Khi giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn dần nhường chỗ cho yêu cầu tối ưu vận hành, hiệu quả kinh tế có thể trở thành thước đo quan trọng không kém năng lực của các mô hình AI.