Apple cắt giảm 15% linh kiện iPhone 18 Pro: Bài toán chi phí linh kiện và sức ép giá bán

Apple đã tiến hành điều chỉnh giảm ít nhất 15% đơn đặt hàng linh kiện trong tháng 10 do nhu cầu thực tế dành cho bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thấp hơn mức kỳ vọng ban đầu. Động thái này phản ánh áp lực lớn lên chuỗi cung ứng khi chi phí sản xuất linh kiện leo thang buộc mức giá bán lẻ phải điều chỉnh tăng, trong khi các cải tiến công nghệ mới chưa đủ sức thuyết phục khách hàng nâng cấp ngay lập tức.

Áp lực chuỗi cung ứng và quyết định cắt giảm đơn hàng

Theo báo cáo từ Nikkei Asia ngày 10/10, Apple đã bắt đầu thể hiện sự thận trọng trong khâu đặt hàng linh kiện ngay từ đầu tháng 9. Đến tháng 10, quy mô đơn hàng cung ứng cho hai phiên bản cao cấp nhất đã chính thức bị cắt giảm từ 15% đến 20% so với kế hoạch ban đầu, theo tiết lộ từ một lãnh đạo thuộc đơn vị đối tác cung ứng.

Nhu cầu đặt mua iPhone 18 Pro và Pro Max ít hơn kỳ vọng do giá bán tăng cao - Ảnh: Getty Images

Do chu kỳ sản xuất và thời gian bàn giao của từng nhà cung ứng có sự khác biệt, tác động từ việc cắt giảm không diễn ra đồng loạt trên toàn bộ chuỗi mắt xích. Một số đối tác ghi nhận sụt giảm sản lượng ngay trong tháng 10, trong khi các đơn vị khác hiện chưa chịu ảnh hưởng đáng kể. Kế hoạch điều phối đơn hàng từ tháng 11 trở đi hiện vẫn đang được Apple theo dõi sát sao.

Rào cản từ chi phí sản xuất chip và bài toán định giá thiết bị

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chững lại về sức mua xuất phát từ việc chi phí linh kiện bán dẫn và chip xử lý tăng vọt, buộc tập đoàn công nghệ Mỹ phải tăng giá bán niêm yết của thế hệ sản phẩm mới.

Mức giá tăng thêm 100 USD trên mỗi thiết bị cao cấp đặt người dùng vào thế cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Khi các nâng cấp kỹ thuật trên thế hệ mới không tạo ra bước nhảy vọt mang tính đột phá so với phiên bản tiền nhiệm, tâm lý giữ lại thiết bị cũ để sử dụng tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố giá thành, chiến lược thay đổi lịch trình công bố sản phẩm cũng tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất. Khác với thông lệ ra mắt trọn bộ dòng sản phẩm vào tháng 9, năm nay Apple chỉ giới thiệu hai phiên bản Pro và Pro Max. Hai phiên bản còn lại bao gồm mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn cùng dòng iPhone Air mới dự kiến lùi thời điểm trình làng sang đầu năm 2027, khiến nhu cầu đặt hàng linh kiện cho các phiên bản này chỉ dự kiến tăng trở lại vào cuối năm 2026.

Dịch chuyển thị phần trong bối cảnh thị trường thu hẹp

Sức ép chi phí linh kiện không chỉ tác động riêng đến Apple mà đang ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp di động. Dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường IDC dự báo sản lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu có thể sụt giảm 16,7% – mức giảm sâu kỷ lục trong các chu kỳ so sánh hai năm liên tiếp, trong khi giá bán trung bình toàn ngành lại tăng 27,6%.

Dù khối lượng xuất xưởng chịu áp lực suy giảm, doanh thu thực tế của Apple không nhất thiết sụt giảm tương ứng nhờ việc giá bán trung bình của các dòng máy đã tăng ít nhất 10%. Xu hướng này thậm chí tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các thương hiệu làm chủ phân khúc cao cấp.

Chuyên gia phân tích Yang Wang từ hãng nghiên cứu Counterpoint nhận định, các nhà sản xuất tập trung vào phân khúc phổ thông và tầm trung dễ bị tổn thương nhất khi giá thành linh kiện tăng, do tệp khách hàng này rất nhạy cảm với biến động giá. Ngược lại, những tên tuổi dẫn đầu phân khúc cao cấp như Apple và Samsung có cơ hội mở rộng thị phần từ mức dưới 20% của mỗi hãng trong năm 2025 lên hơn 22% vào năm 2026.