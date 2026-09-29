Apple cập nhật phần mềm khắc phục nhiều lỗi trên các dòng iPhone 18 Pro mới

Bản cập nhật có kích thước tùy thuộc vào từng dòng máy. Ảnh: PV

Đây là đợt cập nhật tập trung vào sửa lỗi, cải thiện hiệu năng và tăng cường bảo mật, thay vì bổ sung những tính năng mới đáng kể.

Với iOS mới, bên cạnh các bản vá lỗi bảo mật và tối ưu hiệu năng, thay đổi đáng chú ý là xử lý lỗi iPhone 18 Pro và Pro Max mới bị khởi động lại bất thường mỗi lần tính năng Face ID xác nhận bảo mật không thành công.

Ngoài ra, bản vá cũng khắc phục hiện tượng một số hình ảnh trên các dòng máy này bị lỗi màu khi chụp ở độ phóng 2X và khẩu f/1.48 trong một số điều kiện ánh sáng nhất định.

Đối với các dòng iPhone khác, bản cập nhật cũng chấm dứt hiện tượng màn hình cảm ứng trở nên kém nhạy nếu người dùng mở cùng lúc Notification Center và Control Center.

Về phần mình, macOS 27.0.1 Golden Gate tập trung vào sửa lỗi và cải thiện độ ổn định, hiệu năng, trong khi chi tiết đầy đủ về các lỗi bảo mật được xử lý tiếp tục được Apple công bố. Phiên bản hệ điều hành mới này có số hiệu 26A434.

Song song với bản vá cho Golden Gate (chỉ hỗ trợ chip Apple), macOS Tahoe 26.7.1 và macOS Sequoia 15.8.1 cũng phát hành dành cho những máy Mac vẫn sử dụng các hệ thống cũ. Hai bản cập nhật này tiếp tục duy trì khả năng tương thích với các dòng máy được Apple hỗ trợ, đồng thời tập trung vào sửa lỗi và bảo mật.

Một điểm đáng chú ý trong đợt cập nhật lần này là vai trò ngày càng lớn của các công cụ trí tuệ nhân tạo trong việc phát hiện lỗ hổng bảo mật trong phần mềm của Apple.

Theo 9to5Mac, các công cụ AI cho phép phát hiện và khai thác lỗ hổng trong các phần mềm nhanh hơn, buộc Apple phải rút ngắn thời gian giữa lúc xác định lỗi và phát hành bản vá. Một số bản cập nhật iOS hay macOS gần đây vì vậy được đẩy lên sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Người dùng tại Việt Nam có thể cập nhật bản iOS mới tại Cài đặt hệ thống > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.