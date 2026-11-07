Apple cập nhật bảo mật cho 3 mẫu iPhone thế hệ cũ

Apple vừa tung ra bản cập nhật iOS 18.7.11 dành cho iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr, những thiết bị không còn được hỗ trợ nâng cấp lên iOS 27.2. Phiên bản mới tập trung khắc phục 3 lỗ hổng bảo mật có thể đe dọa an toàn dữ liệu của người dùng. Đáng chú ý, một lỗi trong thành phần CoreGraphics có thể bị khai thác để thực hiện các cuộc tấn công mạng có chủ đích.

Theo thông tin từ Apple, hãng đã nhận được báo cáo về việc lỗ hổng CVE-2026-86950 bị lợi dụng trong các cuộc tấn công tinh vi nhắm vào những cá nhân cụ thể. Lỗi này có thể cho phép mã độc thực thi trên thiết bị khi người dùng xử lý một tệp được thiết kế đặc biệt. Tuy nhiên, nhà sản xuất iPhone chưa xác nhận rằng lỗ hổng đã bị khai thác trong các cuộc tấn công trên diện rộng.

Phiên bản mới tập trung vào việc khắc phục 3 lỗ hổng bảo mật.

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến CoreGraphics, iOS 18.7.11 còn xử lý 2 lỗ hổng bảo mật khác. Trong đó, CVE-2026-65339 ảnh hưởng đến thành phần âm thanh và có thể khiến thông tin nhạy cảm của người dùng bị lộ. Lỗ hổng CVE-2026-86990 liên quan đến CoreMedia cũng tiềm ẩn nguy cơ cho phép ứng dụng độc hại truy cập camera iPhone mà không được cấp quyền.

Bản cập nhật hiện dành cho 3 mẫu iPhone gồm Xs, Xs Max và Xr, vốn đã ra mắt từ năm 2018. Ngoài ra, Apple còn phát hành iPadOS 18.7.11 cho iPad thế hệ thứ 7 nhằm khắc phục các vấn đề bảo mật tương tự. Vì vậy, người đang sử dụng các thiết bị này nên chủ động kiểm tra phiên bản phần mềm để đảm bảo máy nhận được bản vá mới nhất.

Bản cập nhật hiện dành cho 3 mẫu iPhone: Xs, Xs Max và Xr.

Để cài đặt iOS 18.7.11, người dùng chỉ cần mở Cài đặt, chọn Cài đặt chung rồi truy cập Cập nhật phần mềm. Sau khi thiết bị hoàn tất quá trình kiểm tra, hãy nhấn Tải xuống và cài đặt nếu phiên bản mới xuất hiện trên màn hình. Trước khi bắt đầu, người dùng nên đảm bảo pin đủ dung lượng, duy trì kết nối Wi-Fi ổn định và sao lưu dữ liệu quan trọng.

Dù chưa công bố danh tính những người có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, Apple vẫn khuyến nghị người dùng chú ý đến các cảnh báo bảo mật. Việc cập nhật phần mềm giúp khắc phục các lỗ hổng đã được xác định, từ đó giảm nguy cơ thiết bị bị khai thác. Đối với những mẫu iPhone đời cũ vẫn đang hoạt động, việc cài đặt bản vá kịp thời là cách thiết thực để tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân.