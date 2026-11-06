Apple cảnh báo tấn công mạng nhắm vào người dùng iPhone tại 99 quốc gia

Apple vừa gửi thêm một đợt thông báo bảo mật đến người dùng tại 99 quốc gia vào cuối tháng 10, cảnh báo nguy cơ bị tấn công bằng phần mềm gián điệp. Thông tin được Costin Raiu, chuyên gia bảo mật, chia sẻ trên mạng xã hội X.

Đây là dạng phần mềm gián điệp thường được sử dụng trong các cuộc tấn công có nguồn lực lớn, nhắm vào những người có ảnh hưởng như chính trị gia, nhà hoạt động. Khi phát hiện dấu hiệu thiết bị có thể đã bị nhắm mục tiêu, Apple sẽ gửi cảnh báo trực tiếp đến người dùng.

Trước đó, Apple từng gửi thông báo tương tự đến người dùng tại hơn 150 quốc gia. Tuy nhiên, trong đợt cảnh báo mới nhất, hãng chưa công bố danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng, cũng chưa xác định cá nhân hay tổ chức đứng sau những cuộc tấn công.

Apple cảnh báo phần mềm gián điệp nhắm vào người dùng iPhone.

Tại Đức, Bộ trưởng Kỹ thuật số Karsten Wildberger xác nhận một số thành viên chính phủ liên bang và nghị sĩ đã nhận được cảnh báo từ Apple. Chính phủ nước này chưa công bố số người bị ảnh hưởng hoặc xác nhận thiết bị của họ có thực sự bị xâm nhập hay không. Cơ quan An ninh thông tin liên bang Đức khuyến cáo những người nhận cảnh báo nên xem xét khả năng thiết bị đã bị tấn công.

Một số ý kiến đặt nghi vấn các cuộc tấn công có thể sử dụng hình thức zero-click, tức tin tặc có thể xâm nhập thiết bị mà không cần người dùng nhấn vào liên kết hay mở tệp độc hại. Tuy nhiên, Apple chưa xác nhận đợt cảnh báo lần này có liên quan đến phương thức đó.

Apple khuyến nghị người nhận cảnh báo bật chế độ Lockdown Mode để tăng cường bảo vệ thiết bị. Trên iPhone, người dùng có thể vào Cài đặt (Settings) > Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security) > Chế độ phong tỏa (Lockdown Mode). Tính năng này có trên iOS 16 trở lên, nhưng có thể hạn chế một số chức năng như nhận tệp đính kèm trong tin nhắn hoặc truy cập một số nội dung web.

Người dùng cũng nên cập nhật hệ điều hành, sử dụng Face ID hoặc Touch ID và đặt mật mã bảo vệ thiết bị. Nếu nhận được cảnh báo, cần truy cập trang Apple Account chính thức để kiểm tra, không nhấn vào các liên kết lạ trong email hoặc tin nhắn. Những trường hợp cần hỗ trợ chuyên sâu có thể liên hệ đường dây tư vấn an ninh số của tổ chức Access Now.