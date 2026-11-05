Apple cảnh báo giá chip nhớ tăng, lợi nhuận iPhone có thể chịu sức ép

Apple vừa công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong quý tài chính kết thúc ngày 26/9/2026. Tuy nhiên, thay vì tạo đà tăng cho cổ phiếu, báo cáo lại khiến giới đầu tư lo ngại khi hãng cảnh báo giá chip nhớ tiếp tục leo thang, gây sức ép lên khả năng sinh lời trong mùa mua sắm cuối năm.

Theo Reuters, doanh thu quý IV tài chính năm 2026 của Apple đạt 114,48 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ và vượt mức dự báo 113,39 tỷ USD của các nhà phân tích. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2,10 USD, cao hơn kỳ vọng 1,99 USD của thị trường.

Apple ghi nhận doanh thu 114,48 tỷ USD trong quý IV tài chính 2026, vượt kỳ vọng của giới phân tích Phố Wall. Ảnh: The Star.

Động lực tăng trưởng lớn nhất vẫn đến từ iPhone. Doanh thu của dòng sản phẩm chủ lực đạt 57,58 tỷ USD, tăng khoảng 17,5% so với năm trước. Nhu cầu dành cho các mẫu iPhone 18 Pro cùng mức giá bán cao hơn đã đóng góp đáng kể vào kết quả này.

Mảng máy tính Mac cũng ghi nhận doanh thu 10,79 tỷ USD, vượt dự báo. Trong khi đó, dịch vụ tiếp tục là nguồn thu quan trọng với 31,57 tỷ USD. Ngược lại, doanh thu iPad và nhóm thiết bị đeo, phụ kiện đều suy giảm.

Dù các chỉ số kinh doanh nhìn chung tích cực, cổ phiếu Apple vẫn giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 3/11. Nguyên nhân chính nằm ở triển vọng biên lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, khi chi phí sản xuất thiết bị điện tử đang chịu tác động từ thị trường linh kiện.

iPhone tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của Apple, dù cổ phiếu hãng chịu áp lực sau báo cáo tài chính. Ảnh: Forbes.

Apple ghi nhận biên lợi nhuận gộp 47,9% trong quý vừa qua. Tuy nhiên, con số này được hỗ trợ khoảng một điểm phần trăm nhờ khoản hoàn thuế quan. Nếu loại bỏ yếu tố đặc biệt, biên lợi nhuận thực tế thấp hơn đáng kể.

Đối với quý kết thúc vào tháng 12/2026, Apple dự báo biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 45% đến 46%. Đây là tín hiệu đáng chú ý bởi quý cuối năm thường là giai đoạn kinh doanh quan trọng nhất của hãng, khi nhu cầu mua iPhone và các thiết bị công nghệ tăng cao.

Trong cuộc trao đổi với nhà đầu tư, CEO John Ternus mô tả diễn biến giá chip nhớ hiện nay là chưa từng có tiền lệ. Ông cho biết chi phí linh kiện này có thể tiếp tục tăng trong những quý tới, thay vì sớm hạ nhiệt như kỳ vọng.

Giá chip nhớ tăng mạnh khiến Apple đối mặt nguy cơ suy giảm biên lợi nhuận trong mùa mua sắm cuối năm. Ảnh: Reuters.

Nguyên nhân xuất phát từ sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Các tập đoàn công nghệ đang mở rộng trung tâm dữ liệu với tốc độ nhanh, kéo theo nhu cầu lớn đối với bộ nhớ phục vụ máy chủ AI. Điều này làm gia tăng áp lực lên chuỗi cung ứng chip nhớ dành cho điện thoại và máy tính cá nhân.

Giám đốc tài chính Kevan Parekh thừa nhận chi phí bộ nhớ là nguyên nhân chính khiến biên lợi nhuận cơ bản của Apple suy giảm giữa hai quý gần nhất. Hãng đã tìm cách bù đắp bằng việc giảm chi phí các linh kiện khác, sử dụng hàng tồn kho mua trước đó và điều chỉnh giá bán sản phẩm.

Tuy nhiên, những biện pháp này khó bảo đảm hiệu quả lâu dài nếu giá chip tiếp tục tăng. Việc nâng giá iPhone, iPad hay Mac có thể hỗ trợ doanh thu trong ngắn hạn, nhưng cũng tạo nguy cơ khiến người tiêu dùng trì hoãn nâng cấp thiết bị.

Nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo đang gây áp lực lên chi phí sản xuất iPhone, iPad và Mac.

Áp lực còn đến từ việc Apple mở rộng các tính năng AI, đặc biệt là Siri thế hệ mới. Những dịch vụ sử dụng mô hình xử lý trên máy chủ đòi hỏi chi phí hạ tầng điện toán lớn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì lợi nhuận.

Ngoài ra, Apple đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đối với iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng. CEO John Ternus cho biết nguồn cung hiện chưa theo kịp sức mua, trong khi một tỷ lệ nhỏ thiết bị gặp vấn đề màn hình đã được công ty tiếp nhận xử lý.

Apple phải cân bằng giữa việc mở rộng công nghệ AI, đáp ứng nhu cầu iPhone và duy trì khả năng sinh lời. Ảnh: The Guardians.

Bước sang năm 2027, Apple vẫn sở hữu lợi thế lớn nhờ sức hút của iPhone và hệ sinh thái dịch vụ. Tuy nhiên, bài toán quan trọng không còn đơn thuần là bán được bao nhiêu thiết bị, mà là hãng có thể giữ lại bao nhiêu lợi nhuận từ mỗi sản phẩm trong cuộc cạnh tranh linh kiện ngày càng khốc liệt.